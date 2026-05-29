【図々しい！タダで祭り参加？】子ども会入ります！ママ友も誘ってみます！＜第19話＞#4コマ母道場
今回は、新興住宅地に引っ越しをしてきた高齢者と若いママたちのお話です。新興住宅地は何もかもが新しい。それは代々築き上げてきたものがない、ということでもあります。「古い時代のなんとなく続いた習慣」を排除できるメリットもありますが、「必要なものがあれば新たに自分たちで手配しないといけない」というデメリットもありそうですね。
第19話 お願い【ユイの気持ち】
【編集部コメント】
ユイさんは、子ども会やシニア会はもうできあがっている組織で、自分たちが何を言っても変えられないものだと思っていました。けれど今、子ども会のために動いているシニアたちは、とても話がわかるし、ユイさんの気持ちもわかってくれます。だからこそ「私のような思いをしている人がいる」と伝えたくて、改善を求めてみたのです。マサコさんたちはユイさんの話を聞いて、自分たちが頑張っているつもりだったけれど至らない点もあったと気が付きました。
原案・ママスタ 脚本・物江窓香 編集・みやび
第19話 お願い【ユイの気持ち】
【編集部コメント】
原案・ママスタ 脚本・物江窓香 編集・みやび