浅野忠信、『モータルコンバット／ネクストラウンド』初日舞台あいさつに登壇決定 過激描写満載の“レッドバンド予告”も解禁
人気格闘ゲームを実写映画化した最新作『モータルコンバット／ネクストラウンド』の日本公開を記念し、ライデン役を務める浅野忠信が初日舞台あいさつに登壇することが決定した。あわせて、本作の過激なアクションシーンを収めたレッドバンド版予告映像も解禁された。
【動画】レッドバンド版予告映像
1992年の誕生以来、世界中のファンを魅了し続けている格闘ゲーム『モータルコンバット』。2021年公開の実写映画『モータルコンバット』に続く最新作となる本作は、5月の全米公開直後から大ヒットを記録。初日興収は前作比約2倍のロケットスタートを切り、全米興行収入ランキング1位を獲得したほか、全世界興収は1億ドルを突破している。
前作からスコーピオン役の真田広之、ライデン役の浅野が続投。さらに、ファン待望の人気キャラクター、ジョニー・ケイジが初登場し、『ザ・ボーイズ』で知られるカール・アーバンが演じている。
今回決定した初日舞台あいさつは、6月5日にTOHOシネマズ六本木ヒルズで開催。人間界の守護者ライデンを演じる浅野が、ハリウッド超大作のキャストとして凱旋登壇する。チケットは、チケットぴあでの抽選販売。申込受付期間は、5月30日午前11時〜6月1日午前11時。
さらに解禁されたレッドバンド版予告では、『モータルコンバット』シリーズの代名詞ともいえる過激なバトルシーンの一端を観ることができる。
映像は、かつての栄光を懐かしむジョニー・ケイジの前にライデンが現れ、「選ばれし者よ、闘え」と告げる場面からスタート。地球の命運を懸けた究極の格闘大会＜モータルコンバット＞へ、人間界の"切り札"として強制参加させられたジョニーが、独特のユーモアと、大胆不敵なスタイルで、魔界の強敵たちに挑んでいく。
魔界の皇帝シャオ・カーン（マーティン・フォード）の養女であり、鉄扇を使うキタナ（アデライン・ルドルフ）と、ジョニー・ケイジの激しい肉弾戦や、シャオ・カーンによる衝撃的な暴力描写など、本作ならではの過激なアクションが次々と展開。さらに、真田演じるスコーピオンと、ジョー・タスリム演じるビ・ハン（サブ・ゼロ）の因縁の対決も収録されている。
スコーピオンの決め台詞「Get Over Here！（こっちに来い！）」とともに繰り出されるフェイタリティ（究極神拳）など、ゲームファンにはおなじみの名シーンも映し出されており、シリーズならではの魅力が全開の映像となっている。
【動画】レッドバンド版予告映像
1992年の誕生以来、世界中のファンを魅了し続けている格闘ゲーム『モータルコンバット』。2021年公開の実写映画『モータルコンバット』に続く最新作となる本作は、5月の全米公開直後から大ヒットを記録。初日興収は前作比約2倍のロケットスタートを切り、全米興行収入ランキング1位を獲得したほか、全世界興収は1億ドルを突破している。
今回決定した初日舞台あいさつは、6月5日にTOHOシネマズ六本木ヒルズで開催。人間界の守護者ライデンを演じる浅野が、ハリウッド超大作のキャストとして凱旋登壇する。チケットは、チケットぴあでの抽選販売。申込受付期間は、5月30日午前11時〜6月1日午前11時。
さらに解禁されたレッドバンド版予告では、『モータルコンバット』シリーズの代名詞ともいえる過激なバトルシーンの一端を観ることができる。
映像は、かつての栄光を懐かしむジョニー・ケイジの前にライデンが現れ、「選ばれし者よ、闘え」と告げる場面からスタート。地球の命運を懸けた究極の格闘大会＜モータルコンバット＞へ、人間界の"切り札"として強制参加させられたジョニーが、独特のユーモアと、大胆不敵なスタイルで、魔界の強敵たちに挑んでいく。
魔界の皇帝シャオ・カーン（マーティン・フォード）の養女であり、鉄扇を使うキタナ（アデライン・ルドルフ）と、ジョニー・ケイジの激しい肉弾戦や、シャオ・カーンによる衝撃的な暴力描写など、本作ならではの過激なアクションが次々と展開。さらに、真田演じるスコーピオンと、ジョー・タスリム演じるビ・ハン（サブ・ゼロ）の因縁の対決も収録されている。
スコーピオンの決め台詞「Get Over Here！（こっちに来い！）」とともに繰り出されるフェイタリティ（究極神拳）など、ゲームファンにはおなじみの名シーンも映し出されており、シリーズならではの魅力が全開の映像となっている。