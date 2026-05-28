元セクシー女優の深田えいみが、自身の壮絶ないじめ経験と当時の過酷な心境を明かす場面があった。

【映像】深田えいみの“整形前＆デビュー時”の姿

2018年にセクシー女優としてデビューすると、デビュー作品が爆売れし、一躍トップ女優となった深田。SNSでのファンとのやり取りやYouTubeチャンネルなども話題を集め、現在はSNSの総フォロワー数1400万人超えを誇るカリスマ的存在として、世界的にも人気を誇っている。

5月28日、自らの意志で売れる資産を全て売却し、新たな夢に挑む姿に密着する“人生再スタート応援バラエティ”『資産、全部売ってみた #1』（ABEMA）に深田が登場した。番組内では、深田が資産を売る理由として、自身の生い立ちや過去を赤裸々に語る様子が公開された。

「自分が生まれた時からの話をざっくり話させてもらいたいです」と切り出した深田。「小学校の2年生から中学校の2年生まで、いじめを受けてました。毎日でした、本当に毎日」と、長期間にわたりいじめの標的になっていたことを明かす。

その内容は、自分を模した人型を目の前で4、5人にカッターナイフなどでズタズタにされたり、椅子を蹴られたり、すれ違う時に「死ね」と言われたりするなどで、「それがもう当たり前になっちゃってて、逃げ道はなかった」と振り返った。

そうした過酷な状況で、「小学校から中学校までずっと『死にたい』っていう願望があった」と吐露。さらに、「『死ぬよりマシだよ』とかってよく言うじゃないですか。でも、私の中ではそうは思ってなくて、『死んだほうがいいじゃん』『え、死んだほうがよくない？』って」と、当時の絶望的な心境を明かした。