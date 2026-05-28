たねやは、6月15日から新商品「合わせみかん」を販売する。3種のみかんの果汁を使用したみずみずしくぷるんとした食感のゼリーに、夏みかんの“さのう”と呼ばれる果肉をたっぷりと使用した。甘酸っぱくさっぱりとした果実のおいしさを楽しんでほしいという。

今回新発売するゼリーは、個性豊かな3種類の「みかん」をバランスよく掛け合わせることで、それぞれの美味しさを引き立て合うように仕上げた一品になっている。

さっぱりとした酸味とほどよい苦味が特徴の「夏みかん」、爽やかな酸味と苦味を合わせ持つ「日向夏」、そして濃厚な甘みが魅力の「せとか」。それぞれ単体でも魅力的な柑橘だが、掛け合わせることで味わいに奥行きが生まれ、甘み・酸味・苦味のバランスが調和した、後味まで楽しめるゼリーに仕上げた。

さらにゼリーの中には夏みかんの“さのう（果肉）”をたっぷりと。ぷるんとしたゼリーと弾けるような果肉感をしっかりと感じてもらえる。開発において特にこだわったのが、この“さのう”の量。“できる限りたっぷり入れたい”という想いから、理想の食感とバランスにたどり着くまでに約2年。果肉感と口どけを両立させるため、工夫を重ねた。

柑橘それぞれをバランスよく合わせることで生まれた新たな美味しさが一口ごとに広がる「合わせみかん」。

初夏の陽気にぴったりな、爽やかで贅沢な味わいの新商品をぜひ堪能してほしいという。

［小売価格］

1個：486円

3個入：1674円

6個入：3132円

（すべて税込）

［発売日］6月15日（月）

たねや＝https://taneya.jp/okashi