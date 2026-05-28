“奇跡のコラボ”と話題に！aespa、G-DRAGONとの制作秘話明かす「先輩ならではのスタイルで…」

aespa が、BIGBANGのG-DRAGON とコラボした感想を明かした。

aespaは5月28日午後、ソウル・松坡区のソフィテルアンバサダーソウルホテルで、2ndフルアルバム『LEMONADE』発売記念記者会見を開き、新アルバムについて語った。

【話題】G-DRAGON、aespaメンバーのインスタに「いいね」

先行公開されたタイトル曲の1つ『WDA（Whole Different Animal）（Feat. G-DRAGON）』は、壮大なシンセベースと重厚なフックが圧倒的な存在感を放つヒップホップベースのダンス曲で、さらに強固になったaespaの成長を込めた歌詞を通じて、世界観の新たなチャプターを告げた。

特に、G-DRAGONがフィーチャリングアーティストとして参加し、“奇跡のコラボ”として大きな話題を集めた。

（写真提供＝OSEN）aespa

G-DRAGONとの作業について、カリナは「『WDA』はデモを受け取った時から、フィーチャリングを念頭に置いていた曲だった。そのパートを誰が一番うまく生かしてくださるか考えた時、会社と話をして、先輩が快く一緒にやってくださることになった」と明かした。

続けて「先輩のおかげで曲がさらにかっこよくなったし、私たち自身もすごく好きだったパートだった。その部分を楽しみにしていたが、先輩ならではのスタイルでかっこよく生かしてくださって、本当に素敵な曲になったと思う」と感謝を伝えた。

（記事提供＝OSEN）