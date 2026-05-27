「ドジャース１５−６ロッキーズ」（２６日、ロサンゼルス）

鈍い衝突音。ドジャース・大谷翔平投手（３１）が四回１死二、三塁の打席で右手に死球を受けた。抜けた１３７キロチェンジアップが利き手を直撃。地元ファンのどよめきとブーイングが渦巻く中、痛みで顔をゆがめながら一塁へ向かった。

ベンチからトレーナーが飛び出し右手の状態を確認。プレーを続行し後続の適時打で生還したが五回に代打を送られ、今季初めて途中交代した。

きょう２７日の登板が決まっている大谷。心配された患部の状態について試合後のロバーツ監督は「手と防具、小指にも少し当たったようだが、大丈夫だ。レントゲンを撮る必要はない」と軽傷を強調。「あすの登板のためにも体を休めさせたかった」と大事を取っての交代だったと説明した。

大谷は前回２０日のパドレス戦は投打同時出場したが、「打つかどうかはまだ決めていない」と指揮官。「球場入りした時に万全な状態で投げられることを確認したい」と、登板を重視する考えを口にした。

この日の大谷は２打数無安打に終わったが、ド軍は今季最多タイ１７安打＆１５点で大勝。４連勝で貯金を今季最多の１５まで積み上げた。