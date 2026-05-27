これから豪雨などの災害が心配な季節となりますが、あす（28日午後）から「警報」や「注意報」など気象庁が発表する「防災気象情報」が新しくなります。これまでと何が、どう変わるのでしょうか？

【画像で確認】どう変わる？新たに提供される「防災気象情報」

「複雑でわかりにくい」指摘受け…「防災気象情報」が変わる

毎年、甚大な被害をもたらす豪雨災害。



災害が起こるおそれが高まると、気象庁から発表されるのが「注意報」や「警報」などの「防災気象情報」です。

しかし、現在の「防災気象情報」は40種類以上。



これに対し、「複雑でわかりにくい」というような指摘を受け、気象庁は今回、大幅な見直しを実施。新たな「防災気象情報」を28日の午後から提供します。



まず、大きく変わるのが「5段階の警戒レベル」に相当する「情報の名称」です。

「土砂災害」の情報を例にとってみると、現在は「大雨特別警報」「土砂災害警戒情報」「大雨警報」「大雨注意報」となっていますが、28日からは、「土砂災害特別警報」「土砂災害危険警報」「土砂災害警報」「土砂災害注意報」と、すべてに「土砂災害」が明示され、災害の現象がわかりやすくなります。



そして、それぞれの災害情報には「警戒レベル」が明記され、求められる避難行動がどの段階にあるのか理解しやすくなります。

また、レベル4にあたる「危険警報」が追加されます。国は、レベル4の「危険警報」のうちに避難を完了するよう求めています。



その理由は、2025年8月に九州などを襲った豪雨です。



「特別警報」が発表された熊本県では、関連死を含め6人が死亡。1人が行方不明となりました。

「特別警報」、つまりレベル5に相当する状況では、すでに災害が発生している可能性が高く、自治体に定められた避難場所などを目指すことは、かえって危険となる場合もあるのです。

2〜3時間後に差し迫る危険情報「線状降水帯直前予測」も始まる

さらに、線状降水帯についても新たに「線状降水帯直前予測」の情報の提供が始まります。

これまでは、線状降水帯が発生する可能性がある場合に出される「半日前予測」と、実際に発生した場合に出される「発生情報」の2つでしたが、28日からは2〜3時間後に差し迫る危険情報も提供されることになります。



気象庁は「この段階で、速やかに適切な防災行動をとってほしい」としています。

紫のレベル4（危険警報）までに必ず避難を

井上貴博キャスター：

レベル分けをすることで直感的にわかりやすくするという、大きな変更です。

坂口愛美 気象予報士：

まず、現在の防災気象情報は「土砂災害」1つをとってもいろいろあります。

27日も鹿児島で大雨となり大雨警報、また土砂災害警戒情報も出ました。なかでも「土砂災害警戒情報」の名前が28日の午後から変わります。レベル4「土砂災害危険警報」という名前に変わります。



詳しく見ていくと、大雨、氾濫（洪水）、土砂災害、高潮、この4つの警報や注意報に対して、すべて名前にレベルがつきます。

・レベル2：注意報（黄色）

・レベル3：警報（赤）

・レベル4：危険警報（紫）

・レベル5：特別警報（黒）



この色とレベルの数字を覚えていただきたいと思います。

中でも注目は紫のレベル4になります。このレベル4が出たら「もう避難してください」という意味になります。ですので、「紫のレベル4＝避難」これだけは覚えておいてください。