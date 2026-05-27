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埼玉県への不動産投資は、「どこを狙えばいいかわからない」という声が多いエリアだ。東京に近い割に海もなく、都市としてのイメージが掴みにくい。そんな埼玉の全体像と攻略法を、不動産投資アドバイザーの木村洸士氏が手書きの路線図を描きながら丁寧に解き明かしていく。



1都3県全体の地価は底堅く推移しており、東京や神奈川で物件を取得できない層の受け皿として、埼玉への需要は確実に流れ込んでいる。人口の大幅な減少も見込みにくく、地価の押し上げも継続しているというのが木村氏の見立てだ。一方でエリアによって人口の集中度合いは大きく異なり、どこに集まりどこが空洞化するかを読み解くことが投資判断の第一歩となる。



多くの投資家が陥りがちなのが「主要駅なら安心」という思い込みだ。大宮・浦和・川口といった人気エリアは賃貸需要こそ強いが、物件供給も膨らみ続けているため空室率が高止まりしている。加えて物件価格も上昇しており、利回りを確保するのが難しい現実がある。木村氏はこの状況を「賃貸経営として失格」と断言し、安易な主要駅信仰に明確な警鐘を鳴らす。もっとも、資産価値の下がりにくさという観点では依然として優位性があるというのが木村氏の整理だ。



では、具体的にどこに目を向けるべきか。木村氏が提示する軸は「JRのターミナルを意識しながら、あえて周囲をずらす」という考え方だ。私鉄沿線の中間駅や郊外エリアは物件価格が抑えられており、利回りを引き上げる余地が大きい。資産価値を維持しやすい主要エリアをポートフォリオの一部に留めながら、利回りを追う物件は別エリアで補完していくのが現実的な戦略として示されている。



さらに注目すべきは、路線延伸に伴う交通アクセスの変化だ。新たな路線が開通すれば、これまで孤立気味だったエリアが主要ターミナルと直結し、需要の構造が一変する可能性がある。木村氏はそうした変化を先読みして穴場に仕込む戦略を解説しており、実際に高利回りを実現した投資家の具体的な事例も動画内で紹介されている。埼玉を「なんとなく地味なエリア」と片付けていた人ほど、見え方が変わるかもしれない。



直近のスクール生の実績として、埼玉県で利回り15%の戸建て、利回り14%の戸建てを購入した事例が紹介された。主要エリアにこだわらず、エリアをずらす戦略を実践することで、こうした数字が現実のものとなっている。