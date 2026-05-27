DAIGO、うまく作れた手料理を披露「おいしそうな焼き目!!きれいな形!!」「力作ですね」 2児の父、妻は北川景子
俳優・北川景子（39）の夫でミュージシャン・タレントのDAIGO（48）が25日、自身のXを更新。うまく作れたという厚焼き卵を披露した。
【写真】「おいしそうな焼き目!!きれいな形!!」「力作ですね」DAIGOの手作り厚焼き卵
DAIGOは現在、料理番組『DAIGOも台所〜きょうの献立 何にする？〜』（ABCテレビ・テレビ朝日系／月〜金 後1：30）にレギュラー出演中。
投稿では、番組で習った「唐揚げ」や「ハッシュドブロッコリー」を家庭で作る様子や、長女への手作り弁当など、日々磨いている料理の腕前をたびたび披露している。
この日は「良いの焼けた！」と、厚焼き卵の写真をアップ。形や焼色が納得のいく仕上がりになったようだ。
コメント欄には「卵焼き良い色に焼けてますね！」「おいしそうな焼き目!!きれいな形!!」「力作ですね」「寿司屋で出せるレベルですね！」「いい感じに出来てるー毎朝DAIGOさん手作りの卵焼きを食べられるお子ちゃんがウラヤマ〜」「どんどん上達してますね」などと、さまざまな反響が寄せられている。
DAIGOと北川は、2016年1月に結婚。20年9月に長女（5）、24年1月に長男（2）の誕生を報告した。
【写真】「おいしそうな焼き目!!きれいな形!!」「力作ですね」DAIGOの手作り厚焼き卵
DAIGOは現在、料理番組『DAIGOも台所〜きょうの献立 何にする？〜』（ABCテレビ・テレビ朝日系／月〜金 後1：30）にレギュラー出演中。
投稿では、番組で習った「唐揚げ」や「ハッシュドブロッコリー」を家庭で作る様子や、長女への手作り弁当など、日々磨いている料理の腕前をたびたび披露している。
コメント欄には「卵焼き良い色に焼けてますね！」「おいしそうな焼き目!!きれいな形!!」「力作ですね」「寿司屋で出せるレベルですね！」「いい感じに出来てるー毎朝DAIGOさん手作りの卵焼きを食べられるお子ちゃんがウラヤマ〜」「どんどん上達してますね」などと、さまざまな反響が寄せられている。
DAIGOと北川は、2016年1月に結婚。20年9月に長女（5）、24年1月に長男（2）の誕生を報告した。