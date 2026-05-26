BE:FIRST・SHUNTO、デビュー2年目の金銭的危機明かす「マジで生活できないかと思った」
【モデルプレス＝2026/05/26】ダンス＆ボーカルグループ・BE:FIRST（ビーファースト）の公式YouTubeチャンネルが5月24日に更新された。SHUNTO（シュント）がデビュー2年目の危機を明かす場面があった。
【写真】BE:FIRST、秘蔵プライベートエピソード満載の特別企画全編
2021年8月16日にプレデビュー、同年11月3日にデビューし、今年5周年を迎えるBE:FIRST。今回投稿された動画では「BE:FIRST5周年を振り返ろう！！BE:FIRST 5-year Journey」と題し、メンバーそれぞれが当時の思い出や印象的だった出来事を書き込みながら、これまでの歩みを年表形式で振り返った。
焼肉好きとして知られるSHUNTOは、2年目の2023年7月の出来事として「美味しい焼肉屋にハマりすぎて所持金が危なくなる」と発表。他メンバーからは笑い声とともに「懐かしい」「あったね〜」「本当に危なかった」と懐かしそうに話す声が上がった。
さらに、JUNON（ジュノン）が「あの時やばかったよね。毎日行ってたよね」と切り出すと、SHUNTOは「普通に毎日行ってたし、本当にマジで生活できないかと思った」と当時の金銭事情を告白。SOTA（ソウタ）も「生活できなかったよね？SHUNTO」と振り返り、思い出話で盛り上がりを見せていた。（modelpress編集部）
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◆BE:FIRST、プレデビューからの約5年間を振り返る
2021年8月16日にプレデビュー、同年11月3日にデビューし、今年5周年を迎えるBE:FIRST。今回投稿された動画では「BE:FIRST5周年を振り返ろう！！BE:FIRST 5-year Journey」と題し、メンバーそれぞれが当時の思い出や印象的だった出来事を書き込みながら、これまでの歩みを年表形式で振り返った。
◆SHUNTO、デビュー初期の危機明かす
焼肉好きとして知られるSHUNTOは、2年目の2023年7月の出来事として「美味しい焼肉屋にハマりすぎて所持金が危なくなる」と発表。他メンバーからは笑い声とともに「懐かしい」「あったね〜」「本当に危なかった」と懐かしそうに話す声が上がった。
さらに、JUNON（ジュノン）が「あの時やばかったよね。毎日行ってたよね」と切り出すと、SHUNTOは「普通に毎日行ってたし、本当にマジで生活できないかと思った」と当時の金銭事情を告白。SOTA（ソウタ）も「生活できなかったよね？SHUNTO」と振り返り、思い出話で盛り上がりを見せていた。（modelpress編集部）
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