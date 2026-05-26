プロ野球・読売ジャイアンツの阿部慎之助監督が2026年5月25日夜、娘への暴行容疑で警視庁に現行犯逮捕されたとする報道を受け、SNSでは19年に行われた引退セレモニーでの家族での姿に注目が集まっている。

「阿部慎之助監督については進退を含め処分を検討します」

複数報道によると、阿部監督は東京・渋谷区の自宅で、18歳の長女の胸ぐらをつかんで押し倒すなどの暴行を加えたという。

長女が15歳の次女とケンカをしていたところに仲裁に入ったが、「静かにしろ」などと注意した際に言い返されて、カッとなったとしている。阿部監督は26日未明に釈放された。

「こんな幸せそうな家族やったのに......」

こうした中、SNSでは19年11月23日に行われた「ジャイアンツ・ファンフェスタ2019」での引退セレモニーの様子を映した動画がにわかに注目を集めている。

動画には、大きな花束を抱え、長女・次女・長男の3人とともにスタジアムをぐるりと一周する阿部監督の姿が写っている。子どもたちはお揃いの背番号10のユニフォームを着て、大勢のファンからの「慎之助コール」に応えている。

プロ野球ファンによる「阿部監督 こんな幸せそうな家族やったのに なんでこんな事なるん」とした投稿には、500件以上のコメントと2万件を超える「いいね」が寄せられた。

投稿を見たファンからは、「子ども同士の喧嘩中っていうのもあるとは思うし、娘さん18歳らしいですね。思春期の女の子が喧嘩中でイライラしてるのに対して親父に力で止められて、衝動で通報してしまったとかであって欲しいですけどね」「巨人の監督しての立場上、逮捕っなると騒ぐのは分かる。暴力はダメなんだけど娘同士のケンカの仲裁する普通の父親じゃん」など、悲しむ声が上がった。

一方で、動画では子どもたちが小走りで阿部監督についていく様子もみられた。こうした状況について、一部からは「この動画だけ見てやけど...一度も振り返って子供の表情見てないね。そういうとこやと思うよ」などとする指摘もある。