「名探偵コナン」コナン役・高山みなみ、蘭役の山崎和佳奈さんを追悼「大好きな親友と共に感謝をこめて」
【モデルプレス＝2026/05/26】アニメ「名探偵コナン」で江戸川コナンの声を担当している声優の高山みなみが5月25日、自身のブログを更新。毛利蘭役を務めていた声優の山崎和佳奈さん（享年61）の訃報を受け、追悼した。
【写真】「名探偵コナン」毛利蘭役の声優、2025年4月頃の姿
高山は「大事な大事な親友を愛し、応援し、悼んでくださった皆さまどうもありがとうございます」と、山崎さんのファンや関係者に向けて感謝の言葉を伝え、「胸に空いた穴はとてつもなく大きいのですが、たくさんの思い出とこれからの一歩一歩で繕っていきます」と山崎さんへの気持ちをつづった。また、自身の元へ寄せられた心配の声に対して「お気遣いありがとう」と感謝し、最後は「大好きな親友と共に感謝をこめて」と結んだ。
山崎さんは1965年3月21日生まれ、神奈川県出身。「名探偵コナン」毛利蘭のほか、「ひみつのアッコちゃん」加賀美あつこ（3代目アッコ）、「サンデー・ジャポン」（TBS系）ナレーションなどを担当。2月より、病気療養中のため活動を休止。5月15日、所属事務所・青二プロダクションの公式サイトにて亡くなったことが発表された。61歳だった。なお、活動休止の発表後は岡村明美が蘭の代役を担当。今後も岡村が引き継ぐことが発表されている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
【写真】「名探偵コナン」毛利蘭役の声優、2025年4月頃の姿
◆高山みなみ、追悼コメント
高山は「大事な大事な親友を愛し、応援し、悼んでくださった皆さまどうもありがとうございます」と、山崎さんのファンや関係者に向けて感謝の言葉を伝え、「胸に空いた穴はとてつもなく大きいのですが、たくさんの思い出とこれからの一歩一歩で繕っていきます」と山崎さんへの気持ちをつづった。また、自身の元へ寄せられた心配の声に対して「お気遣いありがとう」と感謝し、最後は「大好きな親友と共に感謝をこめて」と結んだ。
◆声優・山崎和佳奈さん死去
山崎さんは1965年3月21日生まれ、神奈川県出身。「名探偵コナン」毛利蘭のほか、「ひみつのアッコちゃん」加賀美あつこ（3代目アッコ）、「サンデー・ジャポン」（TBS系）ナレーションなどを担当。2月より、病気療養中のため活動を休止。5月15日、所属事務所・青二プロダクションの公式サイトにて亡くなったことが発表された。61歳だった。なお、活動休止の発表後は岡村明美が蘭の代役を担当。今後も岡村が引き継ぐことが発表されている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】