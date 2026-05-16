キャリア8年を誇る「令和のグラビアクイーン」沢口愛華さんが、グラビアムック「PARADE（パレード）」2026春号の表紙を飾りました。デジタル写真集「PARADE Digital Photobook」シリーズの一環として、「沢口愛華 私が知らない愛しい世界へ」がリリースされました。



【写真】デジタル写真集「PARADE Digital Photobook」シリーズ『沢口愛華 私が知らない愛しい世界へ』

15歳でミスマガジンのグランプリを獲得し、キャリアを積み重ねてきた彼女抜きでは、令和のグラビアシーンを語ることはできなません。「仕事だからではなく、好きだからやっている」と断言するその眼差しは、まだ見ぬ世界を求めつづけています。PARADEの撮影現場でも、誰かを楽しませるために誰よりも楽しむ沢口さんがいました。デジタル写真集は5つの衣装で女王の貫禄を見せつけた美麗グラビアを、100ページ超の大ボリュームでお届けします。



PARADE2026春号では、沢口さんは「グラビアってここまで遊んでいいんだ！」と本人も目からウロコが落ちたほどの衣装と小道具の演出によって、巻頭20ページ超にわたって彼女の美しさを引き出しました。



中面でパレードを盛り上げるのは、居酒屋での撮影も敢行した元AKB48の大西桃香さん、まもなくデビュー15周年の自信と気品をカラダから発する元SKE48の古畑奈和さん、アイドルグループ＃2i2（ニーニ）の解散を経てソロでの活動を本格化させた奥ゆいさん、独特の佇まいから目が離せない20歳の女子大生ちーまきさん、圧倒的プロポーションを「これでもか！」と披露した山田あいさん、そしていつものキレイ系グラビアのイメージを覆した元乃木坂46の相楽伊織さんが裏表紙を飾りました。



【沢口愛華さんプロフィル】

さわぐち・あいか 2003年2月24日生まれ、愛知県出身。身長155cm。ミスマガジン2018グランプリを受賞。各誌の表紙を飾り、「令和のグラビアクイーン」と呼ばれる。女優としても活動し、映画やドラマにも多数出演。モータースポーツに造詣が深く、スーパーフォーミュラ オフィシャルアンバサダーを務める。公式Ｘ：＠sawa_aika827 公式Instagram：@sawaguchi_aika_official