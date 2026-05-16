＜速報＞渋野日向子は「69」トータル1アンダーで予選通過へ 竹田麗央、原英莉花も上位
＜クローガー・クイーンシティ選手権 2日目◇15日◇マケテワCC（オハイオ州）◇6416ヤード・パー70＞米国女子ツアーの第2ラウンドが進行中。午前7時37分スタートの渋野日向子は、3バーディ・2ボギーの「69」ですでにホールアウト。トータル1アンダーで予選通過を確実にしている。
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1番を3パットのボギー発進としたが、3番でバーディを奪って後半へ。11番、2メートルにつけた16番でさらに伸ばした。17番ではティショットがラフにつかまったことを起点にボギーとしたが、アンダーパーにまとめた。日本勢は14人が出場。首位発進の竹田麗央は2バーディ・2ボギーの「70」で回り、トータル4アンダー・5位タイ。原英莉花は4バーディ・3ボギーの「69」と伸ばしたが、トータル2アンダー・15位タイと順位はやや後退した。吉田優利が「66」をマークしてトータルイーブンパーの予選通過圏内に急浮上した。山下美夢有はトータルイーブンパー、畑岡奈紗はトータル1オーバーで終盤をプレー中。コ・ジンヨン（韓国）がトータル7アンダーで首位。トータル6アンダー・2位にロティ・ウォード（イングランド）、トータル5アンダー・3位タイにリディア・コ（ニュージーランド）らがつけている。世界ランキング1位のネリー・コルダ（米国）はトータル4アンダー・5位タイにつけている。
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