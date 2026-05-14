宮崎県知事で衆院議員も務めた東国原英夫氏（68）と、俳優でタレントのかとうかず子（68）の長男の加藤守さんが14日までに自身のインスタグラムを更新。自身の長男と祖母にあたるかず子のお宮参りショットを披露した。

今年3月に第1子男児誕生を報告していた守さんは、「遅ればせながら、先日お宮参りに行きました」と書き出し、祖母にあたるかず子が着物姿で第1子を抱くショットをアップした。

守さんは東京都出身。立教大学経営学部国際経営学科卒。ジョージタウン大学マッコート公共政策大学院公共政策修士修了。ワシントンDC在住期間中、CSIS等のシンクタンクに勤務。東京のシンクタンクで約6年間勤務した後、東国原氏の政策担当として宮崎に移住し、25年2月に結婚した。

守さんの投稿に、フォロワーからは「素敵ですね！！！！」「お母様である女優のかとうかずこ様ではないですかぁ！宮崎に来られたのですね」「お宮詣りだったんですねー おばあちゃんに抱っこされていつまでもお元気にすくすく育ちますようにお祈りします」「お母様も、お喜びもひとしおですね」といった反響が寄せられている。