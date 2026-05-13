160.72　ボリンジャーバンド　2σ上限（21日間）
158.82　一目均衡表・雲（上限）
158.70　エンベロープ1%上限（10日間）
158.30　21日移動平均
157.88　一目均衡表・基準線
157.70　現値
157.39　100日移動平均
157.12　10日移動平均
156.49　一目均衡表・転換線
156.28　一目均衡表・雲（下限）
155.87　ボリンジャーバンド　2σ下限（21日間）
155.55　エンベロープ1%下限（10日間）
154.47　200日移動平均

１００日線の控える１５７．３９円、１０日線の控える１５７．１２円とサポートになっており、比較的しっかり。