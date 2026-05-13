テクニカルポイント ドル円 １５７円台前半しっかり
160.72 ボリンジャーバンド 2σ上限（21日間）
158.82 一目均衡表・雲（上限）
158.70 エンベロープ1%上限（10日間）
158.30 21日移動平均
157.88 一目均衡表・基準線
157.70 現値
157.39 100日移動平均
157.12 10日移動平均
156.49 一目均衡表・転換線
156.28 一目均衡表・雲（下限）
155.87 ボリンジャーバンド 2σ下限（21日間）
155.55 エンベロープ1%下限（10日間）
154.47 200日移動平均
１００日線の控える１５７．３９円、１０日線の控える１５７．１２円とサポートになっており、比較的しっかり。
158.82 一目均衡表・雲（上限）
158.70 エンベロープ1%上限（10日間）
158.30 21日移動平均
157.88 一目均衡表・基準線
157.70 現値
157.39 100日移動平均
157.12 10日移動平均
156.49 一目均衡表・転換線
156.28 一目均衡表・雲（下限）
155.87 ボリンジャーバンド 2σ下限（21日間）
155.55 エンベロープ1%下限（10日間）
154.47 200日移動平均
１００日線の控える１５７．３９円、１０日線の控える１５７．１２円とサポートになっており、比較的しっかり。