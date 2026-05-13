テクニカルポイント ドル円 １５７円台前半しっかり テクニカルポイント ドル円 １５７円台前半しっかり

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160.72 ボリンジャーバンド 2σ上限（21日間）

158.82 一目均衡表・雲（上限）

158.70 エンベロープ1%上限（10日間）

158.30 21日移動平均

157.88 一目均衡表・基準線

157.70 現値

157.39 100日移動平均

157.12 10日移動平均

156.49 一目均衡表・転換線

156.28 一目均衡表・雲（下限）

155.87 ボリンジャーバンド 2σ下限（21日間）

155.55 エンベロープ1%下限（10日間）

154.47 200日移動平均



１００日線の控える１５７．３９円、１０日線の控える１５７．１２円とサポートになっており、比較的しっかり。

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