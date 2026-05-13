トー横・GiGO前の「コンカフェ呼び込みロード」が消えた…いま歌舞伎町で何が起きているのか

姿を消したコンカフェ嬢

新宿の繁華街、歌舞伎町のトー横のGiGO（ゲームセンター）前に「呼び込みロード」と呼ばれているエリアがある。夜になると、呼び込みのコンカフェやガールズバーの店員が道の両サイドに、多いときでは20ｍほどの長さで整列するためにこう呼ばれているのだ。しかし、４月からこの場所に異変が起きている。呼び込みをする女の子がほとんどいなくなったのだ。

どうやら新宿区へクレームが入り、このエリアでの呼び込みができなくなったという。いま、トー横で何が起きているのかを探った。

日が暮れると現れるコンカフェの呼び込み嬢たちが、現在ではほとんどいなくなった。クレームなど我関せずといった面持ちで料金表を掲げ、「遊んでいきませんか」と声をかけている者が２〜３人いる程度だ。

呼び込みはどこへ消えたのか。彼女らを探すと、店の前で料金表を掲げている者や、歌舞伎町のホテル街にいる者、また店の看板を持ちながら回遊する者などがおり、今までとは違う形で呼び込みをしていた。

何人かに声をかけると、「区に苦情が入って立てなくなった」「警備員が見回りをして注意をするようになった」とのことだった。やはり行政による規制でこんな状況になっているらしい。

路上での呼び込みに賛否はあるが、呼び込みロードは外国人観光客たちの間でも名物となっており、若い女性がずらりと並んで呼び込みをする光景に足を止める人も少なくなかった。あの場所での客引きができなくなると、少なからず営業に支障は出るだろう。いまの状況について、彼女たちはどのように考えているのか。

話をしてくれたのは、コンカフェ嬢のAさん。「売り上げは落ちると思います」と話す。

「歌舞伎町GiGO（ゲームセンター）前は人通りが多く、観光客を含めて一見さんもかなりいます。私が働いているコンカフェは、ホストクラブが多いエリアになるので、他に何か目的があって歩いている人ばかり。店の前で呼び込みをしても、あまり集客はできないんです」

日本一の歓楽街、歌舞伎町を訪れる観光客は多いが、ラブホやホストクラブが立ち並ぶエリアを見物する人は少ない。当然、新規客も減って店の売り上げは減少するとのことだ。

「新規客を捕まえられないと仕事のシフトを減らされるので、私たちの給料も減ります。店では、『配信営業を頑張ろう』みたいな空気になっていますが、対面よりも配信でお客さんを捕まえる方が難しいです。このままの状況が続くと、営業自体が難しくなると感じます」（同前）

コンカフェには呼び込みが欠かせないため、働いている女性たちはいまの状態では経営に支障が出ると考えている者も多い。だが、ふらっと立ち寄る新規客が支払うお金が少なくなるだけで営業に支障が出る商売は、健全な経営とはいえないようにも思える。

160人体制でのパトロールも

一方で、呼び込みができなくても問題ないと考えているコンカフェ嬢もいる。Bさんは、歌舞伎町で働き始めて４年目になる。流動性の高いコンカフェ業界で言えばベテランだ。「どうせ元の状態に戻って呼び込みをするようになる」と今回の事態を楽観視している。

「もともとトー横と目と鼻の先の場所での呼び込みです。あの周辺はトー横キッズたちもいて、警備員がずっと監視していましたが、私たちコンカフェ嬢の呼び込みについては、何一つ言ってきませんでした。だから一時的に規制が強まったとしても、半年ほどで元に戻ると思います。それに22〜23時くらいに見回りがいなくなると、呼び込みを始める店もあります」（Bさん）

呼び込みの規制だけではない。４月24日、新宿区と警視庁は合同で、トー横エリアを中心に、周辺のホテルや薬局などに広報啓発等、160人態勢で対策を実施した。官民合同のパトロールで、未成年者への性犯罪やオーバードーズなどの問題に対しての取り組みとなっている。

こうした規制強化について、新宿区役所総務部危機管理課に話を聞くと「警備員によるパトロールは以前から毎日行っており、増員したわけではありません」とのことだ。

「パトロールは行政と地元商店街の方が雇っている人がいます。昔から、あの周辺で横並びになっているのは、よくないというご意見はいただいており、歩行者の邪魔になる場合は移動していただいています」（総務部危機管理課）

呼び込みは客引きによる条例違反に当たらないのかという質問には、「ケースバイケースで、明らかな客引き行為であれば違反に当たる可能性がある」と明かした。

歌舞伎町ではやはり４月に入ってから「第二次浄化作戦」といわれるほど、警察による客引きやスカウトの取り締まりが活発になっている。そして、行政と警察による「呼び込みロード」規制やトー横のパトロール。これら一連の動きは歌舞伎町に何をもたらすのだろうか。

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取材・文・写真：白紙緑