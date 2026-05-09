群馬県警桐生署は、桐生市内で夜間に道に迷っていた７０歳代の女性を保護したとして、同市相生町の美容師新井政江さん（７５）と長男の哲夫さん（５０）親子に感謝状を贈った。

同署によると、２人は３月２２日午後９時３０分頃、自宅近くを乗用車で走行中、道路脇にしゃがみ込んでいる女性を発見。車を止めて声をかけたところ、女性が「大丈夫」と答えたため近くの空き地に誘導した。いったん帰宅したが、家族から「見に行った方がいい」と言われたこともあり、１０分後に大学生の孫らとともに再び現場へ。

女性がいなくなっていたため、周囲を車で捜索、路地から出てきた女性を見つけて哲夫さんが１１０番した。新井さんらはパトカーが来るまでの間、近くのコインランドリーで、ペットボトルのお茶を飲ませるなどして女性を励まし、駆けつけた警察官が女性を自宅に連れて行った。女性にけがはなかったという。

桐生署で４月２７日、２人に感謝状を贈った黒沢泉署長は「周囲は交通量も多く２人の行動がなければ危ない状況だった」とたたえた。新井さん親子は「女性の受け答えがしっかりしていたので最初は通報するか迷った。再び現場に行き、結果的に何事もなくてよかった」とホッとした様子で当時を振り返った。