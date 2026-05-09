開催：2026.5.9

会場：ロジャーズ・センター

結果：[ブルージェイズ] 2 - 0 [エンゼルス]

MLBの試合が9日に行われ、ロジャーズ・センターでブルージェイズとエンゼルスが対戦した。

ブルージェイズの先発投手はディラン・シース、対するエンゼルスの先発投手はリード・デトマーズで試合は開始した。

3回裏、4番 岡本和真 4球目を打ってセンターへのタイムリーヒットでブルージェイズ得点 TOR 1-0 LAA、6番 アーニー・クレメント 初球を打ってライトへの犠牲フライでブルージェイズ得点 TOR 2-0 LAA

試合は2対0でブルージェイズの勝利となった。

この試合の勝ち投手はブルージェイズのディラン・シースで、ここまで3勝1敗0S。負け投手はエンゼルスのリード・デトマーズで、ここまで1勝3敗0S。ブルージェイズのバーランドにセーブがつき、1勝1敗5Sとなっている。

なお、ブルージェイズの岡本和真はこの試合で3打数、1安打、1打点、打率は.248となっている。

注）日時の表記はすべて日本時間での記載

2026-05-09 10:44:06 更新