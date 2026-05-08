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■台風第5号(ハグピート)

【画像】台風進路、今後の全国の天気

2026年5月8日18時45分発表　気象庁

8日18時の実況
種別    台風
大きさ    -
強さ    -
存在地域    カロリン諸島
中心位置    北緯8度35分 (8.6度)
東経139度20分 (139.3度)
進行方向、速さ    北西 15 km/h (8 kt)
中心気圧    998 hPa
中心付近の最大風速    20 m/s (40 kt)
最大瞬間風速    30 m/s (60 kt)
15m/s以上の強風域    北東側 390 km (210 NM)
南西側 220 km (120 NM)

9日18時の予報
種別    台風
強さ    -
存在地域    カロリン諸島
予報円の中心    北緯9度55分 (9.9度)
東経135度55分 (135.9度)
進行方向、速さ    西北西 15 km/h (9 kt)
中心気圧    998 hPa
中心付近の最大風速    20 m/s (40 kt)
最大瞬間風速    30 m/s (60 kt)
予報円の半径    120 km (65 NM)

10日15時の予報
種別    台風
強さ    -
存在地域    フィリピンの東
予報円の中心    北緯11度20分 (11.3度)
東経133度30分 (133.5度)
進行方向、速さ    西北西 15 km/h (7 kt)
中心気圧    1000 hPa
中心付近の最大風速    18 m/s (35 kt)
最大瞬間風速    25 m/s (50 kt)
予報円の半径    210 km (115 NM)

11日15時の予報
種別    熱帯低気圧
強さ    -
存在地域    フィリピンの東
予報円の中心    北緯12度30分 (12.5度)
東経131度00分 (131.0度)
進行方向、速さ    西北西 15 km/h (7 kt)
中心気圧    1006 hPa
予報円の半径    300 km (160 NM)
 

■全国の天気を地方ごとに（画像）

画像はTBS NEWS DIG Powered by JNNより

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