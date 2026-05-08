5月7日、香取慎吾が朝の情報番組『ZIP!』（日本テレビ系）に出演した。番組内で木村拓哉をイジる場面があり、ファンに衝撃を与えている。

発端となったのは、タレントがプライベートを自己分析する企画「スターマッピング」。同企画は、横軸に休日ひとりか大勢で過ごすか、縦軸にアウトドア派かインドア派か記されたグラフを見て、自分のプライベートがどこに位置するかを考えて星型のシールを置くというもの。

「グラフには過去の『スターマッピング』に出演したゲストの名前が記された星形のシールが残されており、神木隆之介さんや満島ひかりさん、上戸彩さん、そして木村さんらの名前がありました。木村さんは2025年11月に出演した際、グラフ左右中央の一番上にシールを配置していました。

今回、香取さんは自分のスターを木村さんに重ねようとして、途中で『あ、怒られちゃう』と笑いながら、『こっちだったら怒られないかな』と言ってtimeleszの菊池風磨さんのシールに重ねて置きました」（スポーツ紙記者）

テレビで “キムタクイジり” をする香取にスタジオから笑いが起こった。放送後のXでは、

《泣いちゃうんだけど》

《慎吾が木村拓哉をいじった》

《これ夢じゃなかったんだ》

など、感動する声が聞かれていた。かつて苦楽をともにしたSMAPメンバー同士の他愛ないイジりだったが、ファンの注目が集まったのには理由がある。

「グループ内で最年少だった香取さんは、年長者である木村さんを慕っており、小学生のころ木村さんからもらった財布を20年以上、修理しながら使い続けるなど、兄弟のような関係性が認知されていました。

しかし、SMAPの解散騒動で、2人に関してたびたび “不仲説”が取りざたされたのです。今回の香取さんの行動は、SMAPの冠バラエティ番組『SMAP×SMAP』（フジテレビ系）でのやりとりをほうふつとさせたようで、微笑ましく見るファンが多かったのでしょう」（芸能記者）

2016年末にSMAPが解散後、香取は稲垣吾郎、草磲剛とともに芸能事務所「CULEN（カレン）」に移籍し、「新しい地図」として活動。一方、木村はSTARTO ENTERTAINMENTに残留、中居正広は2020年から2025年1月に引退するまで個人事務所で活動と、5人は別々の道を歩んだ。ただ、解散から10年が経ち、「新しい地図」には変化が見られるという。

「移籍後、3人は公の場で木村さんや中居さんはもちろん、SMAPという言葉を使う機会も激減していました。しかし、2023年のトークバラエティ番組『まつもtoなかい』（フジテレビ系）で、6年ぶりに中居さんと香取さんが共演を果たしたのです。

2026年3月には、草磲さんが2000年に主演を務めたドラマ『フードファイト』（日本テレビ系）が動画配信サービス『Hulu』で配信されました。

同作には、木村さんが草磲さん演じる主人公が飼う九官鳥の声で出演していたのですが、新しい地図の公式サイトで作品の配信告知をした際、《木村拓哉（声の出演）》と、木村さんの名前が記され、SNSで話題になったのです。

一時期に比べて、新しい地図のSMAPに対する “緩和ムード” が漂っているような印象を持つ人もいるようです」（同前）

別々になっても、SMAPメンバー同士は “世界に一つだけ” の絆で結ばれているのかも。