女優の桜井日奈子が、バラエティ番組『ナニコレ珍百景』（テレビ朝日系）で発した「景色とか全然興味ない」発言が話題になっている。

5月3日に放送された『ナニコレ珍百景』では、全国の道の駅の珍百景が紹介された。

番組後半では、和歌山県由良町にある「道の駅 白崎海洋公園」が登場。

「白と青の絶景で知られるギリシャのエーゲ海。その道の駅では、そんなエーゲ海のような景色を日本にいながら見ることができるのです」というナレーションとともに海が広がる絶景が紹介された。

VTR終了後、番組MCの名倉潤から「絶景の道の駅、桜井さん」と話を振られた桜井は「ホント言うことじゃないんですけど、景色とか全然興味ないから……」と苦笑い。するとスタジオは大爆笑。桜井は「ごめんなさい」と謝ると、名倉は「正直でいいよ」とフォローする。続けて、桜井の隣に座っていた原田泰造が桜井の方に向き、「もうがっかりだよ。なんだよ、それー」とツッコミを入れると再びスタジオは笑いに包まれた。

その後、甲子園9個分の広さで西日本最大級の道の駅、兵庫県の「神戸フルーツ・フラワーパーク大沢（おおぞう）」が登場。ゴーカートや遊園地なども併設され、レジャーも楽しめるなどと紹介された。

芸能記者が言う。

「桜井さんは自身が隣の岡山県出身なので『家族と行けたら楽しそうだなと思って観てました。今度ここ提案してみます』とコメントし、MCの堀内健さんから『ゴーカートやらせてあげてよ』と言われると『やらせてあげたいですね』と話したのですが、すかさず隣に座っていたお笑いトリオ・ロバートの秋山竜次さんから『景色とかはいらない？』といじられ、笑いが起きました。桜井さんが恥ずかしそうに『やめてください。お願いします。ホントに』と言うと、またまた笑いが。桜井さんのネタで盛り上がっていました」

桜井の発言にはX上でも共感を呼んでいるようで、

《桜井日奈子ちゃんおもろいやないか 景色興味ない、てはっきり言うとか最高〜！》

《景色とか全く興味なくて……って！気取らず、自分を持ってる人、好きかも》

《「景色とか全然興味ないんで…」いいよ、うん、いい！》

などの声があがっている。

桜井は2014年に『岡山美少女・美人コンテスト』でグランプリを受賞し、芸能界入り。翌年には大東建託『いい部屋ネット』のCMで注目を集め、2018年公開の映画『ママレード・ボーイ』でヒロインを務めるなど、清楚系女優としての地位を確立してきた。

4月29日に公開された映画『SAKAMOTO DAYS』では、暗殺組織に所属する殺し屋・帯黒役を演じている。

「帯黒は空手の達人という設定のため、相当なトレーニングを積んだようで、腹筋バキバキの姿が話題になっています。今回の役柄は、これまでの清純派のイメージから脱却し、女優としての幅を広げる転機になったと評されているようです」（同前）

2025年8月の本誌SmartFLASHのインタビューでは「シソンヌさんは私が推している芸人さんの一組で毎年単独ライブをやられているので、今年も観に行くつもりです」とお笑コンビ・シソンヌ推しを明かしていた。

バラエティでの“お笑いセンス”も兼ね備えているようだ。