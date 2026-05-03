俳優の仲野太賀（33）が主演を務めるNHK大河ドラマ「豊臣兄弟！」（日曜後8・00）は3日、第17話が放送され、「三方ヶ原の戦い」（1572年・元亀3年）「足利義昭の追放（室町幕府の滅亡）」（1573年・元亀4年）「一乗谷城の戦い」（1573年・天正元年）「小谷城の戦い」（1573年・天正元年）が描かれた。俳優の中島歩（37）が好演してきた“義の戦国武将”浅井長政の最期に、インターネットにはロス現象が広がった。

＜※以下、ネタバレ有＞

NHK連続テレビ小説「おちょやん」などの八津弘幸氏がオリジナル脚本を手掛ける大河ドラマ通算65作目。“天下一の補佐役”豊臣秀長を主人公に、豊臣兄弟の絆と奇跡の下克上を描く。兄・豊臣秀吉役は俳優の池松壮亮が演じる。

第17話は「小谷落城」。武田信玄（郄嶋政伸）が対織田の兵を挙げて遠江へ侵攻し、三方ヶ原で迎え撃った徳川家康（松下洸平）は大敗。足利義昭（尾上右近）も京で挙兵し、織田信長（小栗旬）は絶体絶命と思われたが、何故か急に武田軍が撤退。義昭は後ろ盾を失う。信長は危機を脱し、浅井・朝倉攻めを再開。浅井長政（中島歩）は進退窮まり、小谷城に籠城。木下小一郎（仲野太賀）と木下藤吉郎（池松壮亮）は何とか市（宮崎あおい）たちを救い出したいが…という展開。

浅井久政（榎木孝明）は自刃。柴田勝家（山口馬木也）が介錯した。木下兄弟と勝家は、和睦交渉のため本丸に乗り込んだ。

兄弟は長政と市を説得。市が長政の嫡男・万福丸の身を案じると、藤吉郎は「一乗谷を攻めた時に、くまなく行方を探したんじゃが、どこにもおられませんでした」。長政は「おそらく、もうこの世にはおるまい。わしが、わしが側に行ってやらねばならん」と覚悟を決め、それは揺るがない。

「そなたを守るために、朝倉に従い、織田を裏切った」「だが、あの時、わしは天下が欲しいと思うたのじゃ。織田を倒し、天下をその手に。今ならそれができると。だからわしは、義兄上を裏切った。そなたを裏切った。すまん」

「恥じてはおらん！悔やんではおらんのじゃ！あの金ヶ崎からこれまで、わしはずっと胸が高鳴っておった。織田信長と戦い、あと一歩というところまで追い詰めたことを、わしは誇りにしておる。だからもう、わしはそなたとは生きてはいけん。このままここで終わらせてくれ」

小一郎の説得に、長政が提案したのは相撲勝負。それは、叶わなかった信長との再戦。小一郎は「わしらが勝ったら、無様でも生きてもらいますぞ」。長政が組み合うと、兄弟は信長の姿に。そして、2人まとめて投げ飛ばした。

「勝った…わしは勝ったんじゃ！ざまあみろ、信長」――。

長政は市と2人きりになり、お守りの小袋を3つ手渡した。三姉妹を託し「そなたのような、良き姫に育ててやってくれ。市…いつまでもそなたらしく、強く生きてくれ。わしは、そんなそなたが大好きであった」――。

小谷城を出る途中、小一郎は悲しむ市に“約束の話の続き”（第12話・3月29日）を始めた。

湖の水をすべて飲み干し、溺れていた娘を助けた大男。大好きな娘を抱き締めようとしたが、膨れ上がった腹が邪魔に。大男は自ら針を腹に刺した。それは今、自刃した長政。鉄砲水のように腹から水が吹き出し、大男は空へ。月となり、娘を優しく見守った。月の満ち欠けは、大男の腹なのかもしれない。

市は涙を流し「わたくしはいつも思うておった。兄上が太陽なら、殿は月のようじゃと。（小一郎に）刀を…頼む」。長政のもとへ戻り「すぐに楽にして差し上げまする。（刀を振りかざし）わたくしは変わりませぬ。いつまでも、あなた様をお慕いしております。御免」――。最愛の夫を介錯した。市の顔を長政の血が染める。

SNS上には「長政ロス」「号泣回」「衝撃的な新解釈」「過去にない演出、鳥肌」「中島歩さんと宮崎あおいさんの熱演に涙」「漢の決着は相撲！相撲の伏線回収、ここかよ…（滝涙）」「フィクションでなければあり得ない設定満載でしたが、説得力と感動に満ちた、涙なしには見られない神回」などの声が続出。大反響を呼んだ。

次回は10日、第18話「羽柴兄弟！」が放送される。