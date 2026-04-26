ガストでポケモン30周年！ピカチュウのしっぽでホイルを開く体験型ハンバーグが登場

ファミリーレストラン『ガスト』が、今年で30周年を迎えた『ポケモン』とのキャンペーンを開催。ガスト全店にて、子供から大人まで楽しめるコラボメニューが2026年4月23日から6月17日まで展開される。

※すべて価格は税込み

アニバーサリーイヤーの企画が続々！ 次のテーマは「たべる」

ゲームボーイ用RPG『ポケットモンスター 赤・緑』が1996（平成8）年2月27日に発売され、2026年に『ポケモン』は30周年を迎えた。Nintendo Switchソフト『ポケモンチャンピオンズ』が配信されたり、プロ野球12球団とコラボした「ポケモンベースボールフェスタ」が開催されたりと盛り上がりを見せている。

『ポケモン』30周年

さらに30周年の企画として、毎月テーマが発表され、それに沿った商品などが展開されている。これまでテーマは「はじまる」「うたう」ときて、次は「たべる」。さまざまな食品とのコラボパッケージなどが続々と登場する。そのうちの一つが『ガスト』とのコラボキャンペーンだ。

ピカチュウ、ヒトカゲ、フシギダネ、ゼニガメがメニューに登場！

今回のキャンペーン中には、ピカチュウのしっぽ型カッターでホイルを開くハンバーグと、ポケモンのわざを表現した“たべるぼうけん”メニューが4種類登場。専用デザインのホイルや敷紙、ピックなども付いてテーブルを楽しく彩る。

ピカチュウのしっぽカッター付きホイル包みチーズINハンバーグ 1429円

ピカチュウのしっぽカッター付きホイル包みチーズINハンバーグ 1429円

30周年記念デザインのホイルを、ピカチュウの「しっぽ型ホイルカッター」で切り開く体験型メニュー。熱々のミニチーズINハンバーグから溢れるチーズのコクと、自分で開けるワクワク感を同時に楽しんで。

ピカチュウのしっぽカッター付きホイル包みチーズINハンバーグのホイル

ピカチュウのしっぽ型ホイルカッター

ヒトカゲの“ほのおのうず”ミートソースパスタ 1209円

ヒトカゲの“ほのおのうず”ミートソースパスタ 1209円

ヒトカゲの「ほのおのうず」を、トルネードポテトでダイナミックに表現。濃厚なミートソースパスタに、外はカリッと中はホクホクのポテトを絡めて食べる満足感たっぷりの一皿だ。

フシギダネの“はっぱカッター”タコライス 1209円

フシギダネの“はっぱカッター”タコライス 1209円

フシギダネの「はっぱカッター」を表現したチップスをトッピングし、彩り豊かな野菜でわざの鮮やかさを演出。チップス、肉、野菜の食感のハーモニーが楽しめるタコライス。

ゼニガメの“なみのり”かき氷サンデー 879円

ゼニガメの“なみのり”かき氷サンデー 879円

ゼニガメの「なみのり」を表現した爽やかなブルーのラムネ味かき氷に、ソフトクリームを合わせたひんやりデザート。付属の「パチパチアメ」をかけると、口の中で弾ける感覚が楽しめる。

対象メニューには選べるグッズ付き！ 店内にもポケモンがたくさん

さらに対象メニューを注文すると、“ぼうけんの思い出”を持ち帰れるグッズが付いてくる。 ゆらゆら揺れるアクリルスタンドかフレンダピックから好きな方を選ぼう。

歴代の“旅立ちの3匹”が集結！ゆらゆらアクリルスタンド（全5種）

歴代の“旅立ちの3匹”が集結！ゆらゆらアクリルスタンド（全5種）

歴代の“旅立ちの3匹”が全員集合した、左右にゆらゆら揺れる可愛らしいスタンド。表面と裏面でデザインが異なる特別仕様。好きな場所に飾ってぼうけんの続きを楽しもう。

ガストオリジナル・スペシャルフレンダピック

ガストオリジナル・スペシャルフレンダピック

人気アミューズメントマシン「ポケモンフレンダ」で使えるフレンダピック。「リザードン」とタッグになるポケモンはなんと「フシギバナ」もしくは「カメックス」。タッグのポケモンを使い分けて、こうかばつぐんをねらおう！

店内にはポケモンと出会うぼうけんが楽しめる仕掛けもたくさん用意されている。入り口にはピカチュウとパルデア地方の旅立ちの3匹と一緒に記念撮影できるフォトパネル。座席にはポケモン座席カードが置かれ、30種類以上のポケモンたちがテーブルで出迎えてくれる。そして卓上には食事を待っている間に、親子で挑戦できるミニクイズが設置される。

フォトパネル

ポケモン座席カード

また、すかいらーくグループの『ガスト』『バーミヤン』『ジョナサン』『しゃぶ葉』『夢庵』『ステーキガスト』では、小学生以下限定の「ラッキーセット」メニューに付いてくるカプセルグッズも『ポケモン』に。「チャーム コレクション」か「クルコロ コレクション」のどちらかのガチャマシンを選んで、カプセルグッズを手に入れよう。

チャーム コレクション

クルコロ コレクション

【画像】『ガスト』で『ポケモン』30周年キャンペーン！ ピカチュウ、ヒトカゲ、フシギダネ、ゼニガメが登場するメニュー（13枚）