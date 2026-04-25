歌手・モデルのTanziさん（モデルとしてはRina Hagaiの名でも活動）がインスタグラムを更新。結婚を報告した。レゲエアーティストのZendamanもTanziさんと同じウェディング写真を投稿し、双方にお祝いメッセージが贈られている。



【写真】「最高！」指輪を薬指にはめて微笑むTanziさん

Tanziさんは、「Happily married」とはじめ、結婚を報告。あわせてアップされた写真では、Tanziさんが海辺で赤い薔薇の花束を手にする姿や、並んで砂浜を歩く姿も写っている。



Tanziさんは結婚相手について「真っ直ぐでとっっても純粋で誠実で、美しい彼の心と私を見つめる目がとっても大好きです。」と思いを寄せ、「人生長くいきれて私達は後70年だけどその先もずっと一緒にいたいと思える人に出会えて私は幸せです。」と続けた。最後には、「一瞬一瞬を大切にそして楽しんで生きていこうね これからもよろしくお願いします」とまとめた。



Zendamanは英語で「やんちゃな男から“本物の男”になった。 婚約者ができた」とインスタグラムに投稿し、同様の写真をアップした。



SNSでは、「ほんとにおめでとう 2人がだいすきだよ」「輝きが画面の画素数じゃ間に合ってない」「りなちゃん最高。おめでとう」「本物のプリンセスだ」「最高です、、涙出る」「めっちゃお似合いな二人」などのコメントがあった。



Tanziさんは、ウガンダと日本の2つのルーツを背景に持つアーティスト。2024年6月より「Tanzi」名義で音楽活動をスタートし、2025年1月にシングル「シドンパニ」をリリース。東京・大阪を拠点に展開されるパーティコレクティブ「AMAPINIGHT」ではホストを務める。モデルとしても、マークジェイコブスやNIKEなどに起用されるなど広く活動している。（Tanziさんの公式プロフィールより）