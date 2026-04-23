タレントの大沢あかね（40）が、21日深夜放送の中京テレビ「太田上田」（火曜深夜0・59）に出演。バラエティーで共演し、頭の回転の速さに衝撃を受けたという人気芸能人の実名を挙げた。

大沢は2009年にお笑いタレント・劇団ひとりと結婚、10年に長女、16年に長男、19年に次女が誕生している。3児の母だけに芸能活動をセーブして子育てに専念した時期もあったが、久しぶりに出演したテレビ番組でショックを受けたという。

大沢は「（島田）紳助さんとか（明石家）さんまさんで育ってきた世代なので、椅子の背もたれに絶対に背をつけるなと。MCの人がボケたら“ちょっと待ってください！”って行けるような準備しとけよという教えを守ってきた。久しぶりにバラエティーの現場に戻ると、旬のタレントは（背もたれに）ガッツリ背中をつけてて。MCの人がボケても“ははっ”みたいな」と平成と令和のバラエティー番組の温度差にぼう然としたことを明かした。

「爆笑問題」太田光が「あんまりガンガン行くのはどうかなっていう感じなのかな」と指摘すると、大沢は「それこそ、本当に衝撃だったのはめるる」と、女優でタレントの生見愛瑠の名前を挙げ、「やっぱり凄い。待ちの姿勢じゃないですか。自分から行かないけど、（話すチャンスが来たら）パンッと面白いことを言える」と、その頭の回転の速さに感心していた。