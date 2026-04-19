【今週の運勢】4月20日（月）〜4月26日（日）の運勢第1位は牡牛座！　明翁ヘカテの12星座週間占い

新しい1週間が始まります。今週の運勢はどうなるのでしょうか？ 4月20日（月）〜4月26日（日）の運勢を、明翁ヘカテの12星座週間占いでチェックしましょう！

第1位★牡牛座

運勢第1位！ 「新しい区切り」が今週のテーマ。1年に一度巡ってくる、「新しい自分」へのリニューアル期間となります。誕生日シーズンはこれまで1年を振り返りつつ、これからをどう生きていくかじっくり考える時間をとってみて。ご褒美に何か贅沢をしてみるのもいいでしょう。

第2位★山羊座

運勢第2位！ 今週のテーマは「隠れた本質を引き出し、形を与える」です。一見価値がないように見えるものの中から「真の宝」を見つけ出し、自分の世界へと定着させる力を授けてくれます。自分の感性に響く「本物」を、一つひとつ丁寧に吟味して手元に集めてみてください。

第3位★蠍座

運勢第3位！ 今週のテーマは「自分の資質を形にする」です。これまでの経験で培ってきた才能を、現実社会で役立つツールとして磨き上げる力を貸してくれます。あれこれ迷うよりも、まずは手近なところから「具現化」を始めてみて。余計な役割は「自分の領分ではない」と潔く線引きすることが成功の鍵です。

第4位★魚座

今週のテーマは「装飾を削ぎ落とし、本質を際立たせる」です。あなたがこれまで大切に育んできたものの中から、本当に価値のある「核」を見極める力を感じやすくなります。迷いが生じたら「もっともシンプルで、嘘のない選択はどれか」と自分に問いかけてみて。余計な虚飾や他人の期待を捨て、心から「美しい」と感じるものだけに集中することで、驚くほど視界がクリアに整う暗示。

第5位★獅子座

今週のテーマは「自分の価値観を現実に繋ぎ止める」です。今までに目覚めた純粋な感覚を、具体的な「形」へと落とし込もうとする力が働きやすい星回り。未来への理想を描くだけでなく「今、自分が持っているもの」をどう活かすかにスポットを当てて。頭の中にあるイメージをただの夢で終わらせないために、具体的なスケジュールやリストに書き出すのがオススメ。

第6位★双子座

「形のないものに命を吹き込む」ことが今週のテーマ。ふとした瞬間に脳裏をかすめるイメージや、理屈では説明できない「直感」を大切にしてください。一見、脈絡のないアイデアや情報の断片が、あなたの中で一つの物語としてつながり始めるタイミング。静かなカフェなど、非日常を感じる場所へ足を運んでみて。

第7位★牡羊座

「等身大の自分」がテーマ。「誰かと自分を比べるときは、自分らしく生きられていないだけ」という視点で捉えてみて。あなたが心地よく過ごせるように環境を整えることで、停滞した状況も好転しそうです。何があなたの気分を左右させているか注意深く見て、集中を削ぐものには近づかないようにしましょう。

第8位★水瓶座

今週のテーマは「伝統を自分流に再構築」です。すでにある確固たる土台を、あなたの感性で磨き上げたい星模様。独りよがりに突き進むのではなく、歴史や経験のある「頼れる経験者」の意見に耳を傾けてみて。根底にある美学が似ているなら、その人があなたに絶妙なバランスをもたらしてくれます。

第9位★乙女座

今週のテーマは「純粋な欲望を信じる」です。これまでに培った経験や五感を信じて「好きだから」「心地よいから」という直感を指針に、新しい可能性を開いてみて。ふと目にした景色や誰かの何気ない一言に、人生の指針となるような輝きを感じることができそうです。

第10位★天秤座

「本質を見抜き、価値を定義する」が今週のテーマ。表面的な華やかさの奥にある「揺るぎない実力」や「独自の美学」を鋭く捉える力にフォーカスが当たります。あなたが憧れる人の「振る舞い」だけでなく、その人が大切にしている「一貫したこだわり」に注目してみて。人生をより豊かにするヒントが見つかるはず。

第11位★射手座

心から「心地よい」と感じるものを現実に引き寄せる力を高めてくれます。何が最高に贅沢で、何が体を健やかに保ってくれるのかを見極める時期です。信頼できる仲間と「上質な体験」を重ねることで、あなたの本質的な願いがくっきりと形を成していくのを感じやすくなりそう。

第12位★蟹座

今週のテーマは「確固たる豊かさの種をまく」です。抽象的な理想を追うのではなく、実際に「手に触れられるもの」や「目に見える成果」に意識を向けてみてください。五感が研ぎ澄まされる時期なので、上質な素材の服を身にまとったり、土や植物に触れたりすることで、自分の中に眠っていた潜在能力が目覚めるのを感じるはず。

（明翁ヘカテ） ※画像出典／占いTV NEWS

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