4月から始まった自転車の青切符制度を悪用した県内初の詐欺事件です。



日置市で警察官を名乗る2人組の男が自転車で登校中の高校生から反則金として現金6000円をだまし取る詐欺事件がありました。



詐欺の被害にあったのは県内に住む男子高校生です。



警察によりますと、14日午前８時20分ごろ、日置市で、自転車に乗って登校中の男子高校生がY字路の交差点を右折しました。



後を付けていた灰色の車が自転車の右側に横付けし、運転していた男が警察官を装い「警察だから止まって」と男子高校生を呼び止めました。男は車から降り、「手信号していないから違反だよ。今、払った方が良いよ」などと言い、反則金として現金6000円をだまし取ったということです。



車には助手席にも男が乗っていて、2人とも20代後半くらいだったということです。



男子高校生が担任に話し、詐欺に気付いた高校が14日午後5時ごろ警察に相談し、事件が発覚しました。4月から始まった自転車の青切符制度を悪用した事件は広島や栃木で確認されていますが県内では初めてです。



警察は、「違反者から直接反則金を受け取ることはない」と注意を呼び掛けています。