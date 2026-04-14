４７歳にして日大芸術学部に合格し、美大生となったナイツの土屋伸之が１４日、インスタグラムで入学式の写真をアップ。後輩だけど、先輩でもある芸人と入学式で偶然出会ったことも報告した。

土屋は「美大受験のこと今日で一切のシークレットは解除しました。たくさんのあたたかいお言葉に感謝して勉強頑張ります」と投稿。「新入生歓迎式」と書かれた看板の前で晴れやかな笑顔を見せている写真もアップした。

インスタの２枚目はなぜか、後輩芸人のラブレターズとの３ショット。ラブレターズは胸に花のリボンをつけており、式に招待された模様。ラブレターズ塚本のＸによると「日藝賞の授賞式を終えて外に出たら新入生が声をかけてきたので敬語であいさつしました！新任の准教授だと思いました！」と土屋との写真を紹介。ラブレターズは日芸出身。Ｘに書かれた「日藝賞」とは「著しく日芸の名声を高め、その業績が社会に貢献し、芸術を志す学生に夢を与える人物」に与えられる賞で、今回はラブレターズが受賞した。

ラブレターズ溜口もＸで「土屋さん日芸入学おめでとうございます。お忙しいかと思いますがフル単期待しています。腹が減ったらいつでも言ってください。先輩が学食奢りますよ」と呼びかけていた。