◇インターリーグ ドジャース―レンジャーズ（2026年4月11日 ロサンゼルス）

ドジャースの大谷翔平投手（31）が11日（日本時間12日）、本拠でのレンジャーズ戦に「1番・DH」で出場。4試合ぶり、今季5度目のマルチ安打を放った。

レンジャーズ・ニモの先頭打者本塁打で先制点を失った直後の初回。大谷が見事な“先頭打者弾返し”で試合を振り出しに戻した。初対戦となったレンジャーズ先発・ライターがカウント2―1から投じたスライダーを強振。打球は美しい放物線を描き、右翼席中段へと一直線に向かった。打球速度104.5マイル（約168.1キロ）、飛距離390フィート（約118.9メートル）、角度36度の完璧な当たり。打った瞬間、スタンドインを確信した大谷は一塁方向にゆっくりと歩を進め、悠々とダイヤモンドを巡った。

4月6日（同7日）のブルージェイズ戦以来、4試合ぶりとなる4号本塁打。大谷にとっては今季初めての本拠・ドジャースタジアムでの一発となった。先頭打者弾も今季初で通算25本目。昨季は自己最多の12本を放っている。

さらに2回2死からの打席では投手前に内野安打を放ち、6日のブルージェイズ戦以来、4試合ぶりとなるマルチ安打も記録した。ボテボテの打球は飛距離わずか1フィート（約30.5センチ）。1打席目の本塁打と対照的な打球で安打をもぎ取った。

会心の“お返し”先頭打者弾で連続出塁記録も45に伸ばした。昨年8月24日（同25日）のパドレス戦から連続試合出塁を継続。前日の試合で2009年にイチローが記録した日本選手最長記録を更新した。状態は右肩上がりだけに、記録の継続にも注目が集まる。