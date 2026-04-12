5月下旬発売予定の『スーパーワン』2台を展示

4月10〜12日に幕張メッセで開催中の『オートモビルカウンシル2026』。本田技研工業（以下ホンダ）は大きくふたつのテーマで展示している。

【画像】新型小型EV『スーパーワン』プロトタイプ初公開！ オートモビルカウンシル2026のホンダ・ブース 全15枚

まずひとつは、オートモビルカウンシル初日の4月10日に、16日から先行予約を受付開始すると発表した新型小型EV『スーパーワン』（プロトタイプ）を中心とした展示。



ホンダは新型小型EV、『スーパーワン』（プロトタイプ）を中心に展示。 山田真人

オートモビルカウンシルはヘリテージカーが主役のイベントであることから、ブースにはこのモデルからスーパーワンがインスパイアされたといわれる、『ブルドッグ』の愛称で1980年代に人気を集めたホットハッチ『シティターボII』を展示。当時のワクワク、ドキドキを令和の時代にスーパーワンとして蘇らせたという雰囲気の展示がなされた。

スーパーワンは、グレーのノーマル車と、ホンダアクセスによる純正アクセサリーパーツ装着車の2台を展示。

後者はシティターボIIと同様のホワイトで、ブラックロゴ、フォグランプ、専用ホイール、テールゲートスポイラーなどを装着。ノーマル車よりもシティターボIIを強くオマージュしていることから、『ブルドッグ・スタイル』と名づけられた。

これらのパーツも既に公開されており、5月下旬にスーパーワンと同時に発売予定だ。

発売前から注目を集めているスーパーワンには多くのギャラリーが近寄っていたが、隣のシティターボIIからも「懐かしいね」、「昔乗っていた」といったギャラリーの声が聞こえた。

いよいよ始まった『ホンダ・ヘリテージワークス』

もうひとつは、『ホンダ・ヘリテージワークス』の展示。

昨年のジャパンモビリティショーや今年2月のノスタルジック2デイズでも出展された、真っ赤なボディカラーが美しい、フルレストアされた初代NSXが中心となる。



フルレストアされた初代NSXが中心の『ホンダ・ヘリテージワークス』展示。 山田真人

ホンダは4月1日から新たに、『ホンダ・ヘリテージワークス』を開始したばかり。初代NSXが対象で、エンジンやサスペンション関連など、要望の多い運動性能に関わる項目をパッケージ化した『基本レストア』と、これに加えて外装と内装のレストアや、個体のコンディションに応じてより細やかで総合的な作業を施す『トータルレストア』の2種類で展開する。

基本レストアの価格は1155万円〜、トータルレストアでは外装が660万円〜、内装が374万円〜と、それなりに高額だ。しかしレストアした車両を購入するよりはコストはかからないし、愛車のNSXを永く乗り続けたいオーナーからの問い合わせは少なくないという。

あまり知られていない話だが、初代シティをベースにエンジンをミドシップ搭載した試作車が作られ、それが初代NSXの開発の始まりだったという。

そういう意味では、今回のスーパーワンとシティターボII、そして初代NSXという展示のブースは、全体でひとつのストーリーを形作っているようだった。