エミリン「定期便にしてた」“1番好き”な飲み物を紹介「めっちゃ好き」

エミリンこと大松絵美さんが、自身のYouTubeチャンネルに『【総額11万円】ハンズで買い放題したら暮らしの質が上がりすぎちゃって最高！！！！』の動画を投稿。動画では、『ハンズ』でお買い物する様子を公開。この中で、大松さんがどハマりしていたという飲み物をピックアップします。

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大松さんが「1番好きな飲み物です」とコメントした商品がこちら。

◼︎飲むみかん

紀州有田みかんの早和果樹園 / 飲むみかん

まるでみかんを食べているかのような味わいで、濃厚なのに後味すっきりな和歌山県産有田みかん100％ストレートジュース。

皮を剥いて薄皮ごと搾る「チョッパー・パルパー方式」で果汁を搾汁しており、トロリとしてるのに後味はさっぱり。繊維質などの栄養分もたっぷり含んでいるそうです。

公式オンラインショップでは、飲むみかん180ml 6本入が税込2,100円から販売されています。

◼︎大松さんは定期便にしていたことも

大松さんは「一時期これをAmazonで定期便にしてたんですけども、本当に狂うぐらい飲みすぎて」「めっちゃ好き！」とコメント。

そして「これすごいのは、みかんだから、イメージオレンジジュースの感じかなと思ったら、もうめっちゃみかんなんですよ」と、みかんのおいしさをそのまま味わえると教えてくれました。

◼︎動画もチェック

動画内では、このほかにも、大松さんがさまざまなアイテムを吟味しながら購入する様子を公開。ぜひチェックしてみてくださいね。