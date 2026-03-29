【悲劇】8万円で売れた自作フィギュアが配達中に破損…弁償は「材料費の5000円」のみ!?配送事故の非情な現実とは【作者インタビュー】
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配達中に荷物が破損してしまった。その場合は、荷物事故として商品代金が弁償される。しかし、納得がいかないのはなぜ？ゆきたこーすけ(@kosukeyukita)さんのブログ「運び屋ゆきたの漫画な日常」 に投稿された話「フィギュア職人」を紹介するとともにゆきたさんに話を聞く。
■希少価値は「0円」扱い？配送補償の落とし穴
自作フィギュアをSNSに投稿した制作者のもとに、「8万円で譲ってほしい」という購入希望者が現れた。丁寧に梱包し発送したものの、配達途中で破損するトラブルが発生してしまう。制作者は作品の価値を訴え補償を求めたが、実際に認められたのは制作にかかった材料費のみ…というエピソード。
この話は、ゆきたこーすけさんのブログ「運び屋ゆきたの漫画な日常」に収録されている「フィギュア職人」の回で描かれている。ゆきたさんによると、過去にも似たケースとしてトレーディングカードの事故があったそうで、「ネットでは何千円とか何万円とかの値がつくようなカードだったらしいのですが、普通にお店でカードを買う値段しか補償されなかったということがありました」と振り返る。市場で高額取引されるレアカードであっても、補償はあくまで購入時の価格に限られていたという。配送事故では、希少性や付加価値は考慮されない仕組みなのだ。
今回のケースでも、8万円で取引されたフィギュアは材料費である約5000円のみが補償対象となり、制作者には大きなモヤモヤが残る結果となった。材料費の補償は受けられても、作品に込めた時間や技術、情熱は反映されない現実がある。
こうしたトラブルを防ぐには、1点ものや高い価値が付く作品を発送する際、事前に保険をかけるなどの対策が重要だろう。配送現場の実情を知りたい人や、宅配あるあるに興味のある人はぜひ本作をチェックしてみてほしい。
取材協力：ゆきたこーすけ(@kosukeyukita)
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