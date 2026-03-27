タレント長嶋一茂（60）が27日、テレビ朝日系「羽鳥慎一モーニングショー」（月〜金曜午前8時）に出演。東京・豊島区のサンシャインシティ内にある「ポケモンセンターメガトウキョー」で発生した女性刺殺事件をめぐり、ストーカー規制法の法定刑について「軽いんじゃないか」と疑問を投げかけた。

事件は26日午後7時15分に発生。アルバイトの女性が元交際相手の男に刺されて亡くなり、男も自身の首を切りつけて死亡した。2人は元交際関係で、警視庁は以前に被害女性から相談を受けており、男をストーカー規制法違反容疑で逮捕していた。

一茂は「警察が相当ご尽力されていたと思うんですけども、この手の犯罪を防ぐって相当難しいことだと思うんですよね」と沈痛。「理想論で言えば、亡くなった被害者の方に24時間SPを付けるとかできればいいですけど、金銭的にも相当物理的にも現実的ではない。犯人側の方に24時間保護観察を付けるといっても、これも物理的にも金銭的にも難しいだろうというところで」と話した。

また「被害者の方は本当に残念ですけども、家族だったりとかの応援がないと守り切れないのかな」とし、「犯人は刺した後に自分も自決してってことですから。変な言い方ですけど、そういう自覚というか、覚悟があった中の犯行なので、防ぐのは難しいと思いますけど」と語った。

ストーカー規制法についても「1年以下の拘禁刑または100万円以下の罰金なんですよね。これって軽いんじゃないかな」と、法定刑について疑問。「この量刑の重さをもうちょっと加えてプロモーションするというか。ストーカーってこのくらいの量刑があるんですよっていうことを言っていくことも、抑止力につながるのかなと思います」と私見を述べた。