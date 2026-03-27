【ザ・スーパーマリオギャラクシー・ムービー うまれて!ウーモ ヨッシー】 4月25日 発売予定 価格：12,998円

タカラトミーは、玩具「ザ・スーパーマリオギャラクシー・ムービー うまれて!ウーモ ヨッシー」を4月25日に発売する。価格は12,998円。

映画「ザ・スーパーマリオギャラクシー・ムービー」より、ヨッシーがタマゴから生まれるシーンを再現したおもちゃが登場。タマゴの下部をやさしくノックしたり、左右にゆらゆら揺らすことでふ化がはじまり、ヨッシーが殻を割って生まれてくる様子を楽しめる。

ヨッシーには鼻センサー、頭センサー、背中ボタンがついており、鼻をタッチしたり、頭をタッチするとリアクションしてくれる。また、目が光ったり、振ると反応したり、さらには背中のボタンを押して話しかけるとおしゃべりしてくれるギミックも搭載されている。

「ザ・スーパーマリオギャラクシー・ムービー うまれて!ウーモ ヨッシー」製品概要

【【ヨッシーがタマゴから誕生】映画『ザ・スーパーマリオギャラクシー・ムービー』うまれて！ウーモ ヨッシー TVCM】

4月25日 発売予定

価格：12,998円

電池：テスト用アルカリ単3×3（付属）

パッケージサイズ：W230×H300×D230mm

対象年齢：4歳～

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