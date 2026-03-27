原宿に「Kawaii into the Future」が爆誕！ キデイランド オモカド店2026年4月24日（金）オープン
キデイランドは、原宿地区に新しい店舗『キデイランド オモカド店』を2026年4月24日（金）、東急プラザ表参道「オモカド」4階にオープンする。2026年に80周年を迎えたキデイランドのニューコンセプトショップとして、日本の「Kawaii」の聖地、原宿に登場する。
＞＞＞店舗のイメージや各店のロゴをチェック！（写真7点）
コンセプトは、「Kawaii into the Future（カワイイを未来へ）」として、「Kawaii」の今と未来をつなげる空間として6つの専門店が展開される。
新しい専門店としては、ビジョンエンターテインメントの協力により、『Esther Bunny Lovely Store』と、ドリームズの協力により、『SONIANDSMI ANNEX』。クリプトン・フューチャー・メディアの協力により、『初音ミクストア in 原宿』がオープンする。
既存の専門店からは、ディック・ブルーナ・ジャパンの協力により、『miffy style 原宿店』が、キデイランド原宿店から移設し、ニューオープン。
また裸眼で立体映像を楽しめる「空間再現ディスプレイ」を完備した人気沸騰のVTuberホロライブプロダクションの専門店『hololive production official shop in Harajuku』をカバーの協力によりオープンする。
さらに、今人気のシークレットマスコットを一同に集めた専門店『SECRETARIUM』も同店内で展開し、こ
ちらも新しい専門店として、今後も広く展開される。
Kawaiiの聖地・原宿を訪れた際はキデイランド オモカド店、ぜひ訪れてみて。
＞＞＞店舗のイメージや各店のロゴをチェック！（写真7点）
コンセプトは、「Kawaii into the Future（カワイイを未来へ）」として、「Kawaii」の今と未来をつなげる空間として6つの専門店が展開される。
既存の専門店からは、ディック・ブルーナ・ジャパンの協力により、『miffy style 原宿店』が、キデイランド原宿店から移設し、ニューオープン。
また裸眼で立体映像を楽しめる「空間再現ディスプレイ」を完備した人気沸騰のVTuberホロライブプロダクションの専門店『hololive production official shop in Harajuku』をカバーの協力によりオープンする。
さらに、今人気のシークレットマスコットを一同に集めた専門店『SECRETARIUM』も同店内で展開し、こ
ちらも新しい専門店として、今後も広く展開される。
Kawaiiの聖地・原宿を訪れた際はキデイランド オモカド店、ぜひ訪れてみて。
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