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意外と知らない「名古屋最大のバラック群」が令和まで残った理由。再開発を阻んだ2つの壁とは

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

YouTubeチャンネル「TOMO’S TRAVEL」が「【名古屋最大のバラック群】なぜ誰も壊せなかったのか？」を公開した。戦前から続く名古屋最大級のバラック長屋群「上大廻間住宅」が、令和の時代まで解体されずに残り続けた理由について解説している。



愛知県東海市と名古屋市緑区の境目に位置するこのバラック群は、ティファニーブルーのトタンなど「東南アジアの裏路地」を彷彿とさせる景観で知られていた。しかし現在、一帯を広域公園として整備する計画が進み、ついに長屋の解体が始まっている。



動画内で投稿者は、このバラック群が今まで残り続けた理由を2点挙げている。1つ目は「境界」の問題だ。東海市と名古屋市の市境にまたがっているため管轄が分かれ、どちらが行政として主導し、費用をどう分担するかという責任の押し付け合いが続き、「時間だけが過ぎていきました」と語る。



2つ目の理由は「制度の皮肉」だ。名古屋市側は昭和時代に「風致地区」や「都市計画公園」に指定されたため、建物の建て替えや再開発が厳しく制限されてしまった。結果として、住民による応急的な補修しかできず、戦前・戦後の姿のまま残り続けることになったという。



さらに、長屋の中には「日本赤十字社社員」の門標や、立派な石柱の門を構える家も確認できる。投稿者はこの事実から、かつては誇りを持って維持された生活の場であり、単なるバラック街ではなかったと指摘した。



複雑な権利関係や行政の制度によって「時間が止められた場所」となっていた上大廻間住宅。歴史的背景を持つ特異な街並みが姿を消していく過程から、都市開発の裏側に潜む複雑な事情を知ることができる内容となっている。