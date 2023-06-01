アニメ「名探偵コナン ハイウェイの堕天使」が、全国劇場にて4月10日より上映される。

本作は「名探偵コナン」の劇場版シリーズ第29弾。白バイ小隊長の萩原千速や女子高生探偵の世良真純が登場する。

コナンたちがバイクの祭典「神奈川モーターサイクルフェスティバル」が開催される横浜・みなとみらいに向かっている最中、謎の黒いバイクとそれを追う“風の女神様”萩原千速のチェイスに遭遇。その後、フェス会場では最新技術を搭載した白バイ「エンジェル」のお披露目があるが、その車体が黒いバイクに酷似していることが分かる。

なお今作のゲスト声優としては、白バイ「エンジェル」の開発者・大前一暁役に横浜流星さん、神奈川県警の女性巡査・舘沖みなと役に畑芽育さんが抜擢されている。

また上映館数はシリーズ最大規模の526館を予定しており、IMAXやプレミアムラージフォーマットの同時公開も決定。MX4D・4DXの4D限界突破（リミットブレイク）上映では、バイクの風やバイクチェイスによる衝撃を感じられる演出が用意されている。

「名探偵コナン ハイウェイの堕天使」詳細

・上映開始日：4月10日より

・上映劇場：全国劇場

□「名探偵コナン ハイウェイの堕天使」の公開情報ページ

【劇場版『名探偵コナン ハイウェイの堕天使』本予告】【「名探偵コナン ハイウェイの堕天使」あらすじ】

コナンと蘭・園子・小五郎は、バイクの祭典「神奈川モーターサイクルフェスティバル」が開催される横浜・みなとみらいに、バイク好きの世良真純と向かっていた。するとコナン達が乗った車の上を飛び越え現れた、暴走する謎の“黒いバイク”。そしてそれを追っていたのは、蘭がいつか見た「風の女神様」神奈川県警交通機動隊の萩原千速だった―

しかし激しいカーチェイスの末、千速のバイクは大破し、あと一歩のところで取り逃がしてしまう。

その後、コナン達が横浜のフェス会場に到着すると、ある最新技術を搭載した白バイ「エンジェル」のお披露目が行われていた。そんな中、暴走した“黒いバイク”が今度は都内に出現し、警視庁の追跡をも振り切ったという情報が。目的不明な暴走だが、その車体が「エンジェル」に酷似していること分かり、黒いエンジェル―…「ルシファー」と呼び、追跡を続ける。

犯人の正体、そしてその目的とはいったい何なのか―

そしてなぜか千速の脳裏によぎる、弟の萩原研二とその同期・松田陣平との記憶…

風の女神＜エンジェル＞ VS 黒き堕天使＜ルシファー＞

旋風巻き起こす史上最速＜リミットブレイク＞バトルミステリー、いざ開戦＜レーススタート＞！！

(C)2026 青山剛昌／名探偵コナン製作委員会