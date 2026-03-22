グラビアアイドルが、イメージDVDや写真集などを発売した際に行なうリリースイベント。毎月多くのイベントが開催されており、週末ともなると1日に何人ものグラドルが行なっている。

そんなイベントに長年通い続けているアイドルウォッチャーの北川昌弘氏が、リリースイベントの中でも印象深かった女のコを毎週ひとり厳選して紹介！ 今回はスレンダーな注目美少女・千葉まきさんのイベントの模様をお届けします！

【画像】ヒップ際立つスレンダーボディ

☆クールビューティーでスレンダーな注目美少女グラドル♡



2ndDVD『まきに恋して』(スパイスビジュアル)イベント@ソフマップAKIBAアミューズメント館（2026年3月1日）





●千葉まき（ちば・まき）

2005年11月6日生まれ 千葉県出身 T162cm B83 W56 H85

入間ゆいチャンの事務所（JELLY-Be）の後輩で、同学年の20歳。1stDVDのイベント（2025年10月12日）では、ゆいちゃんが応援に駆け付け、今回の2ndDVDのでも連続してイベント開催でした。

アイドル性が高い妹系の入間ゆいチャンとはまた違った、クールビューティー系のスレンダー美少女グラドルとして、注目ですよ。

――今回はいつごろ、どちらで、撮りましたか？

千葉 （2025年の）10月の終わり頃から、11月の頭にかけて千葉で撮りました。

――今回のテーマとか、ストーリーとか、役柄はどんな感じですか？

千葉 なんか、同級生にキュン？

――同級生に恋する女のコという感じですかね。

千葉 はい。

――本人がお気に入りとか、お推めのシーンをいくつか、紹介してください。

千葉 公式Xの方に載せているんですけど、制服が自分的には好きです。セリフもそうですし、衣装もそうですし、可愛らしさ全開という感じだったんで。

――では制服がまずひとつ目ですね。もうひとつ、ふたつ、ありますか？

千葉 えーと、レオタード。

――そうか、柔軟が得意ですもんね。

千葉 そうです。柔軟やりました。

――それは、このジャケットの（表紙の）のやつですかね。

千葉 そうですね。このピンクのです。

――もうひとつ、どうですか？

千葉 えっと、あと、金ビキニかな。イベントの中でも話をしたんですけど、初めて、金ビキニ着たんです（笑）。体、テッカテカだし（笑）。踊ったりもしました。

――大人っぽく撮れたシーンはありますか？

千葉 大人っぽくということだと、下着シーンかなって思います。

――今作を自己採点すると何点でしょう？

千葉 自分では80点と言いたいな。

――グラビア活動は慣れてきましたか？

千葉 いやあ、イベントの方はまだ全然、慣れてなくて。今日もドキドキしました。

――いま着ている水着のポイントをお願いします。

千葉 お尻がきれいに見えるのと、事務所の先輩の入間ゆいチャンが選んでくれたのでお気に入りです。

――2026年は、ご自分ではどうしていきたいですか？

千葉 とにかく可愛くしたいのと。ファンの方々を増やすのもそうなんですけど、増やすより、ひとりひとりを大切にしたいなって思います。

――こういうことに力を入れたいとか、こういうお仕事をしたいとかはありますか？

千葉 今、デジタル写真集が発売されているんですけど、写真に関してはまだまだ磨けると思っているので、いろいろ工夫してもっともっと綺麗に撮ってもらえるように頑張りたいと思います。

――昨年（2025年）11月に20歳になられて、心境の変化などはありますか？

千葉 私、この前、年確されまして（笑）。ゆいチャンがされなかったのに。

――それは、千葉さんの方が、ゆいチャンより幼く見えるということですかね。

千葉 自分ではそう思っていないんですけど。

――それは、どういうお店だったんですか？

千葉 七輪で焼くタイプの焼肉居酒屋っぽいところでした。そういうとこにろ入った時に、「すいません、年齢確認、よろしいでしょうか？」って言われちゃって。

――その時、お酒は飲まれたんですか？

千葉 いや、飲んでないです。

――年確されるくらいの幼さも活かして、これからも頑張ってください！

千葉 綺麗さと可愛さを全開でいきたいと思います。

――お知らせできる情報は何かありますか？

千葉 ゆいチャンと初めて共演をしたものがあって。まだ公開されてないんですけど。動画と写真があります。"LOVEPOP"というグラビアサイトで、近日公開です。

＊ ＊ ＊

千葉県出身の千葉サンが千葉でロケしたDVD。制服姿、レオタードでの美少女感。イメージDVDでは定番の金色ビキニでオイリーダンス。そして大人っぽいランジェリー姿と見どころポイントもしっかりしております。

見た目は妹系の入間ゆいチャンより大人っぽく見えますが。"年確"問題は、その時の格好にもよりますよね。服装とか、髪型とか、化粧の仕方とか。それも含めて、いろいろ今後の展開にも注目していきたいです。

取材・文・撮影／北川昌弘