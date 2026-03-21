【紀ノ国屋】数量限定「春のハッピーボックス」販売中。人気バッグや選りすぐりアイテムの詰め合わせ。

2026年3月12日20時から、紀ノ国屋は、オンラインストアで、春の数量限定企画「春のハッピーボックス」を販売しています。

全セット送料込み

・お楽しみバッグセット（ブルー）

お買い物やお出かけに便利なバッグと、フルーツグミを詰め合わせたお得なセットです。「まとまる保冷バッグ」や「ニューポケッタブルバッグ」「カラーエコロジーバッグ」など、さまざまなシーンで活躍するアイテムが勢ぞろい。落ち着いたブルーのカラーリングもポイントです。

価格は9400円。

・お楽しみバッグセット（ピンク）

「まとまる保冷バッグ」や「ポケッタブルバッグ」などさまざまなシーンで活躍するバッグと、フルーツグミの詰め合わせです。華やかなピンク系のカラーリングが、春の気分をさらに盛り上げてくれます。

価格は9400円。

・バッグ＆食品セット

「ハッピーバッグ」と「シャイニーバイカラーバッグ」に、パンケーキミックスやいちごバター、コーンドレッシングなど人気食品を詰め合わせたセットです。ご自分へのご褒美にも、ちょっとした贈りものにもおすすめ。

価格は9400円。

・山崎＆ドン・ペリニョンセット

「ドン・ペリニョン」とシングルモルトウイスキー「山崎」が入った贅沢なセットです。おつまみパイやナッツ、ぬれやき煎など、お酒によく合うおつまみも充実。高級感のある配色の「まとまる保冷バッグ スペースブラック」もセットに含まれています。ちょっと特別なひとときにぴったりの、こだわりのラインアップです。

価格は5万円。

「春のハッピーボックス」について詳しくは公式サイトから確認できます。

※価格はすべて税込です。

東京バーゲンマニア編集部