【紀ノ国屋】数量限定「春のハッピーボックス」販売中。人気バッグや選りすぐりアイテムの詰め合わせ。
2026年3月12日20時から、紀ノ国屋は、オンラインストアで、春の数量限定企画「春のハッピーボックス」を販売しています。
全セット送料込み
・お楽しみバッグセット（ブルー）
お買い物やお出かけに便利なバッグと、フルーツグミを詰め合わせたお得なセットです。「まとまる保冷バッグ」や「ニューポケッタブルバッグ」「カラーエコロジーバッグ」など、さまざまなシーンで活躍するアイテムが勢ぞろい。落ち着いたブルーのカラーリングもポイントです。
価格は9400円。
・お楽しみバッグセット（ピンク）
「まとまる保冷バッグ」や「ポケッタブルバッグ」などさまざまなシーンで活躍するバッグと、フルーツグミの詰め合わせです。華やかなピンク系のカラーリングが、春の気分をさらに盛り上げてくれます。
価格は9400円。
・バッグ＆食品セット
「ハッピーバッグ」と「シャイニーバイカラーバッグ」に、パンケーキミックスやいちごバター、コーンドレッシングなど人気食品を詰め合わせたセットです。ご自分へのご褒美にも、ちょっとした贈りものにもおすすめ。
価格は9400円。
・山崎＆ドン・ペリニョンセット
「ドン・ペリニョン」とシングルモルトウイスキー「山崎」が入った贅沢なセットです。おつまみパイやナッツ、ぬれやき煎など、お酒によく合うおつまみも充実。高級感のある配色の「まとまる保冷バッグ スペースブラック」もセットに含まれています。ちょっと特別なひとときにぴったりの、こだわりのラインアップです。
価格は5万円。
「春のハッピーボックス」について詳しくは公式サイトから確認できます。
※価格はすべて税込です。
東京バーゲンマニア編集部