新年度のあいさつで贈りたい「福島県のお土産」ランキング！ 2位「家伝くるみゆべし」、1位は？【2026年調査】
新年度の準備やごあいさつの機会が増えるこの時期、相手の記憶に残るような手土産を選びたいものです。新しい門出を祝うシーンにふさわしい、誰からも愛される定番の味わいや特別感のある品々が注目を集めています。
All About ニュース編集部では、2026年3月6日、全国20〜60代の男女200人を対象に、お土産に関するアンケートを実施しました。その中から、新年度のあいさつで贈りたい「福島県のお土産」ランキングの結果をご紹介します。
【4位までの全ランキング結果を見る】▼調査概要
調査期間：2026年3月6日
調査方法：インターネット調査
調査対象：全国20〜60代の男女200人
※本調査は全国200人を対象に実施したもので、結果は回答者の意見を集計したものであり、全体の意見を断定的に示すものではありません」
回答者からは「年代問わず喜ばれそうだから」（30代女性／神奈川県）、「くるみの食感がおいしいから」（50代男性／神奈川県）、「新年度のあいさつにピッタリな良いお土産だから」（60代女性／北海道）といった声が集まりました。
回答者からは「個包装で配りやすく、福島のお土産と伝わりやすいと思うから」（30代女性／宮城県）、「ミルク味のあんをバター生地で包んだ焼き菓子で、個包装で日持ちもするので渡したいです」（50代女性／広島県）、「しっとりとした生地とミルク風味のあんが子どもから大人まで食べやすく、新年度のあいさつに安心して贈れるお菓子だと思ったため」（30代女性／愛知県）といった声が集まりました。
※回答者からのコメントは原文ママです
※記事内容は執筆時点のものです。最新の内容をご確認ください
(文:坂上 恵)
All About ニュース編集部では、2026年3月6日、全国20〜60代の男女200人を対象に、お土産に関するアンケートを実施しました。その中から、新年度のあいさつで贈りたい「福島県のお土産」ランキングの結果をご紹介します。
調査期間：2026年3月6日
調査方法：インターネット調査
調査対象：全国20〜60代の男女200人
※本調査は全国200人を対象に実施したもので、結果は回答者の意見を集計したものであり、全体の意見を断定的に示すものではありません」
2位：家伝くるみゆべし（かんのや）／31票福島を代表する和菓子「家伝くるみゆべし」が2位にランクイン。しょうゆ風味の餅生地に香ばしいくるみがたっぷり練り込まれ、独特の弾力とコクが楽しめます。かんのや独自の三角の形状は鶴が翼を広げた姿を模しており、縁起のよさを感じさせる点も、新年度のあいさつや慶事の贈り物として高く支持される理由です。
回答者からは「年代問わず喜ばれそうだから」（30代女性／神奈川県）、「くるみの食感がおいしいから」（50代男性／神奈川県）、「新年度のあいさつにピッタリな良いお土産だから」（60代女性／北海道）といった声が集まりました。
1位：ままどおる（三万石）／80票他を圧倒する票数で1位に輝いたのは、三万石の「ままどおる」でした。バターをたっぷり使った生地でミルク味の餡を包み込んだ、優しくどこか懐かしい味わいのお菓子です。その柔らかいおいしさは緊張しがちな新年度の人間関係を和やかにしてくれます。福島土産の定番として、誰に贈っても外さない安心の一品です。
回答者からは「個包装で配りやすく、福島のお土産と伝わりやすいと思うから」（30代女性／宮城県）、「ミルク味のあんをバター生地で包んだ焼き菓子で、個包装で日持ちもするので渡したいです」（50代女性／広島県）、「しっとりとした生地とミルク風味のあんが子どもから大人まで食べやすく、新年度のあいさつに安心して贈れるお菓子だと思ったため」（30代女性／愛知県）といった声が集まりました。
※回答者からのコメントは原文ママです
※記事内容は執筆時点のものです。最新の内容をご確認ください
(文:坂上 恵)