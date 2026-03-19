ニュースのその先を考える記者解説。19日のテーマは「立場を悪用した性加害“エントラップメント型”とは？」です。社会部司法担当の茺崎青也記者が解説します。

■上下関係を悪用…陥りやすい関係性は

エントラップメントとは「罠にはめる」という意味で、上下関係を悪用し被害者を徐々に追い込んでいくという特徴があります。

今月6日、映画監督の榊英雄被告が俳優の女性に性的暴行をしたとして、東京地裁は懲役8年の有罪判決を言い渡しました。判決では、監督と女優という立場の差を悪用し、被害者が拒むことができない状況に追い込まれた構図を指摘しました。

こうした事案は被害者・加害者ともに性別を問わず起こりうるもので、まず加害者は日常生活や会話の中で自分の権威を高めたり相手をおとしめたりする言動により、心理的に自分に逆らえない状態に追い込みます。

こうした関係性に陥りやすい例として、上司と部下、監督と俳優、スポーツのコーチと選手などが挙げられます。

その中で、相手の評価を得たい、雇用を確保したいといった弱みにつけこみ、性的な要求を行うのがエントラップメント型性加害で、必ずしも明確な暴力や脅迫が伴わないことも特徴です。

性加害にはほかにも、突然襲う「奇襲型」「飲酒・薬物使用を伴う型」「家庭内性暴力型」という類型があります。

榊被告の場合、キャスティング権をほのめかすなど、典型的なエントラップメント型の手口が指摘されていました。

また、現在行われている元ジャングルポケット斉藤慎二被告の裁判では、相手が拒否する時間を与えない「奇襲型」の特徴と、「芸能人としての影響力」を背景にした「エントラップメント型」の両方が指摘されていて、複合的なものもあります。

■性被害自覚に時間…気づいたらどうする

――殴るなどの物理的な暴行がないこと以外に暴力的な性加害とはどのような違いがあるのでしょうか？

1つには、被害者が自分の身に起きたことを性被害として自覚するのに時間がかかることが挙げられます。

性加害問題に詳しい太田啓子弁護士によりますと、力ずくではないことで、被害者が「自分の言動が相手を誤解をさせたのではないか」と被害を自己責任化してしまったり、被害後に相手にお礼のメールを送るなど、逆に丁寧な対応をとってしまうことすらあると指摘します。

加えて、加害者自身も被害者から仕事上で向けられた敬意などを自分への好意だと捉え「同意があった」「訴えてきた相手にはめられた」と考えることも多いといいます。

加害者が世間や周囲から高い評価を得ていることで、「あんな素晴らしい人がそんなことをするはずがない」と周囲が加害者をかばうこともあるということです。

――被害にあったと感じた場合にはどうすればいいのでしょうか？

太田弁護士は、「性被害は誰かに相談することで自覚できることもあるため、まずはワンストップ支援センターのような第三者に相談してほしい。そこから弁護士につながる場合もある」としています。

専門的な支援の窓口となっているワンストップ支援センターには「＃8891」で相談することができます。

――このニュースで一番伝えたいことはなんでしょうか。

「気づきにくい性被害を知ろう」です。

こうした上下関係を悪用した性加害には、すぐに被害に気づけないことで泣き寝入りとなってしまい、心に傷を負ったままになっているケースも多いと思います。

見えなくなってしまっている被害がたくさんあるということを社会全体が知ることが大切だと思います。