二宮和也、急きょマイアミから一人で帰国の“大冒険” 「確変」状態の座席写真に驚きの声
5人組グループ・嵐の二宮和也が、19日までに自身のXを更新。ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）でネットフリックスのスペシャルサポーターを務めていた二宮は米・フロリダ州マイアミで決勝を見届けた後の帰国便からの“大冒険”を報告した。
【写真あり】二宮和也、フライトで奇跡？「確変」状態の座席をアップ
日本時間18日午後7時頃、二宮は「さてここから二宮和也の大冒険が始まります笑」と投稿すると19日午前2時頃に、「ふぅ、トランジット。トランジット。実は仕事の都合で便が変更となり、今、マイアミから1人で帰ってます笑ずーーーーっとドキドキしてます笑」と詳細を明かした。
さらに「こ、これ確変入ったか、、、！」という文章とともに投稿されたのは二宮がいると思われる手前の座席、そして窓側2席が空席となった写真。3列中、隣2席が空くという長時間のフライトでは幸運とも言える出来事にテンションが上がったようだが次の投稿では「あ、はいーカップルでしたー」と“オチ”を明かした。
一連の投稿には「まってエコノミーなの！？！！？」「ほんとだ、急遽席をとったのね」「ファーストクラスとか乗ってないの！？？？」「そのカップル羨ましいわ」「チャーター機を用意してあげたいよ」「隣の人見てびっくりやろうな」と続々とコメントが集まっている。
【写真あり】二宮和也、フライトで奇跡？「確変」状態の座席をアップ
日本時間18日午後7時頃、二宮は「さてここから二宮和也の大冒険が始まります笑」と投稿すると19日午前2時頃に、「ふぅ、トランジット。トランジット。実は仕事の都合で便が変更となり、今、マイアミから1人で帰ってます笑ずーーーーっとドキドキしてます笑」と詳細を明かした。
一連の投稿には「まってエコノミーなの！？！！？」「ほんとだ、急遽席をとったのね」「ファーストクラスとか乗ってないの！？？？」「そのカップル羨ましいわ」「チャーター機を用意してあげたいよ」「隣の人見てびっくりやろうな」と続々とコメントが集まっている。