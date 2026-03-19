アップルは新型ヘッドホン「AirPods Max 2」を発表しました。

↑突然の登場でファンを驚かせたAirPods Max 2（画像提供／アップル）。

AirPods Max 2の見どころ

H2チップによる革新: ノイキャン性能が前モデル比で1.5倍に強化。さらに周囲の音を自然に取り込む「外部音取り込み」も進化。 制作にも使える録音性能: スタジオ品質の音声録音に対応。ポッドキャストや音楽制作などのクリエイティブワークにも耐えうる高音質入力を実現。 耳元でカメラを操る「カメラリモート」: Digital CrownがiPhone/iPadのカメラシャッターに。動画の録画開始・停止も離れた場所から操作可能。 待望のロスレス対応: USB-Cケーブル接続により、24bit/48kHzのロスレスオーディオをサポート。遅延のないプロのワークフローにも対応。 Apple Intelligenceとの融合: リアルタイムでの「ライブ翻訳」や、首を振るだけでSiriに「はい/いいえ」を伝える直感操作が可能に。 インテリジェンスな聴覚体験: 「適応型オーディオ」「会話感知」「声を分離」など、シーンに合わせて音質とノイキャンを自動最適化。

前触れなく発表されたAirPods Max ２。海外のアップルファンの間では「誰も予想していなかったサプライズリリースが来た」「第1世代を買った1週間後にこれだよ」と驚きの声が聞こえています。「ついにUSB-Cケーブルを使ったアップルのロスレスサポートが手に入るんだな」と機能のアップグレードを歓迎する声もあります。

AirPods Max 2の国内価格は8万9800円（税込）で、3月25日から販売が開始されます。本体カラーは、ミッドナイト、スターライト、オレンジ、パープル、ブルーの5色です。

Source: MacRumors

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