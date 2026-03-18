3月11日放送のライオンズエクスプレスでは、埼玉西武ライオンズの髙橋光成投手にインタビューした模様を放送した。ポスティング申請をしてからライオンズと再契約するまでの流れを訊いた。

――最近文化放送で「髙橋光成のこうなる獅かない！」を全く流せていないので、今シーズンの話を伺う前に少しだけ遡って伺いたいことがあります。去年10月4日、チームのレギュラーシーズン最終戦、仙台（楽天モバイルパーク宮城）で楽天相手に先発しました。この試合で7回まで投げて107球、2失点、自責ゼロという内容でした。渡部聖弥の同点ホームランで光成さんの負けも消えて、もう十分かなと思ったのですが、8回裏のマウンドに上がったのはなぜですか？

髙橋「同郷の岡島豪郎さんの引退試合で、野球教室で一度面識がありまして、8回に出るという話を聞いていました。8回の先頭で出るということを聞いていて、7回までいけたので、8回もいきますと言って投げました」

――岡島選手までだぞという話だったのですか？

髙橋「そうです」

――現役最終打席で対決して、岡島豪郎さん相手に気持ちいいくらいの真っ向勝負でしたね？

髙橋「難しいですよ（笑）。何投げていいか正直……あそこでバンバンフォークいくのは違うし、外スラで入るのも違うしという、すごく違った緊張感がありました」

――ボールゾーンにも投げられないですよね？

髙橋「それもそうですし、マックスで投げるわけにもいかないというところで難しい感情でした。勝ち負けは仕方ないので、そこで抑えていたらよかったねとなるし……なので岡島さんに投げられたということがすごくよかったなとは思います」

――あの試合で柘植世那捕手とバッテリーを組みましたよね。柘植さんに聞いたのですが、光成さんが希望してくれたとのことでしたが、本当ですか？

髙橋「そうですね。キャッチャー誰がいいと聞かれたので、岡島さんも出るし（同じく同郷の）柘植でいこうかなというところで、『柘植でお願いします』というのは言いました」

――好投したわけですが、念のためそこで柘植選手にお願いした理由を教えていただけますか？

髙橋「深い理由はないですけど……深い理由はないですね（笑） 」

――ライオンズでの最後のマウンドになるかもしれないという意識は多少なりともあったのではないかなとファンやライオンズを愛する者はみんな思ったのですが、あの試合はどうですか？

髙橋「先のことはわからないですし、この一瞬を頑張ろうというところでやっていたので、僕自身はそんなにいろいろな感情はなかったです。でもそうやって思ってもらえる気持ちもわかるし……という意味でもすごくいろいろなものがあった1試合だったなと思います」

――ポスティング申請をしてからライオンズと再契約するまでの流れを話すことのできる範囲で構わないのでリスナーの皆さんに語ってもらえますか？

髙橋「本当にいい経験ができたなというところです。海外挑戦できる人も多くいるわけでもないですし、それを承認というか、受け入れてくれた球団の方には感謝しています。難しいですね。本当にいい経験になったというただそれだけです。誰もができる経験じゃないので、それを経験できたということは僕の野球人生、今後の人生にすごく生きてくるエピソードだったなと思います」

※インタビュアー：文化放送・斉藤一美アナウンサー