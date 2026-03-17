【松のや】″最大30％オフ″クーポンが3月19日15時で終了に。お得な9メニュー、今のうちに食べておかなきゃ！

とんかつ専門店「松のや」のお得なキャンペーン「決算大感謝祭！！」が、2026年3月19日15時で終了します。16日に松のやの公式Xアカウント（＠matsu_noya）が発表しました。

松のやは、3月4日から店舗で使える割引クーポンを公開中です。19日15時までなので、いまのうちにお得に食事を楽しんで。

「ロースかつ＆海老フライ2尾定食」がお得！

対象メニューが25％〜30％オフ（最大380円引き）になるお得なクーポンです。

対象商品をすべて紹介します。

＜30％オフ＞

●たっぷりささみかつ定食

990円→690円（300円引き）

●ダブルロースかつ定食

1050円→730円（320円引き）

●ロースかつ＆海老フライ2尾定食

1250円→870円（380円引き）

＜25％オフ＞

●ロースかつ定食＋トッピングポテサラ

780円→580円（200円引き）

●鬼おろしポン酢ロースかつ定食

790円→590円（200円引き）

●味噌ロースかつ定食

790円→590円（200円引き）

●ささみかつ定食

790円→590円（200円引き）

●鬼おろしポン酢ささみかつ定食

890円→660円（230円引き）

●味噌ささみかつ定食

890円→660円（230円引き）

一部を除く松のや全店（松屋併設店含む）で利用できます。Xが投稿した画像にある「QRコード」を券売機で読み取ると、割引が適用されます。

※画像は松のやの公式X（＠matsu_noya）より

（東京バーゲンマニア編集部 穂高茉莉）