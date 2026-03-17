「気分が悪い。日本の文化はそんなんじゃない！」ベネズエラ主砲アクーニャが日本戦後に放った“寿司発言”が議論百出　論争となった発信の“真意”【WBC】

日本戦後にSNSでエキサイトしたアクーニャJr.の放った言葉は波紋を呼んだ(C)Getty Images

「俺たちは寿司を食ったぜ！ 全員で寿司を食ったんだ！ で、奴ら（アンチ）はどこだ。どこにいるんだよ」

ロナルド・アクーニャJr.の叫びは、王者から勝利に興奮した感情を爆発させるようでもあった。

【動画】日本撃破に大興奮！ 試合後のロッカーでアクーニャJr.が叫んだ「寿司を食らったぞ」

現地時間3月14日に行われたワールド・ベースボール・クラシック（WBC）の準々決勝で、ベネズエラ代表は、野球日本代表「侍ジャパン」を5-8で撃破。2009年大会以来のベスト4進出を決めた。

前回王者にして、連覇を有力視されていた日本を破った。これにベネズエラナインは沸き立った。先頭打者本塁打を放ち、侍ジャパン撃破の殊勲者となったアクーニャJr.もエキサイトした一人だった。

冒頭の言葉は、彼が自身のTikTokのライブ配信内でクラブハウス内の模様を流した際に、絶叫した言葉だった。映像を見る限り、おそらく本人に侮辱的な意図はない。あくまで“ノリ”で日本を「寿司」を表現した。

当然、アクーニャJr.の言葉を“強豪・日本”を破ったからこその感情的なセレブレーションだと汲み取るファンや関係者が大半を占めた。一方、ネット上で28歳の言動を「敗者への侮辱ではないか」と見る向きもあった。