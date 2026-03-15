春休みや休日のランチに！山芋なしだけどあの手この手で「ふわふわお好み焼き」

休日のランチに活躍する「お好み焼き」。ふわふわ食感にするには山芋が必要と思っていませんか？ 今回は、山芋を使わずふわふわに仕上げるレシピを3つご紹介します。

▼メレンゲの力でふわふわに

いつもは生地に全卵を混ぜて作りますが、こちらのレシピは卵黄と卵白を分け、卵白をメレンゲにすることでふわふわ食感に仕上げています。



▼はんぺんで食感よく仕上げる

生地にはんぺんを加えて食感を軽くするレシピ。簡単に作れるのでリピート多数です。



▼万能なベーキングパウダーを使って

お菓子作りには欠かせないベーキングパウダー。ふんわりふくらませる力を利用したお好み焼きは絶品です。







山芋がなくてもふわふわに仕上げるレシピをご紹介しました。メレンゲやベーキングパウダーなど、お菓子のような作り方ですが、外カリ＆中ふわの理想的な食感に。ぜひ一度お試しください。

画像提供：Adobe Stock

執筆：早藤千紘

管理栄養士、食学士、野菜ソムリエ。 大手企業の社員食堂栄養士、有名クッキングスクールの講師、食学士としてセミナー講師などを経験。現在は自身の子育てをメインに、管理栄養士の資格を活かして、食事と健康・美容の大切な繋がりや、子どもへの食育の大切さを多くの方に知っていただけるよう活動中。