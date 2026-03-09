&TEAM（エンティーム）の公式SNSにて、K（ケイ）のダンス動画が公開された。

【動画】&TEAM Kのメリハリのあるセクシーダンス【写真】『CDTVライブ！ライブ！春の大感謝祭2026』に出演した&TEAMの集合ショット

■&TEAM Kがセクシーダンスでファンを魅了

Kは、黒パーカーのフードを被って登場。Flo Rida（フロー・ライダー）が2008年にリリースした楽曲「Low (feat. T-Pain)」に合わせ、緩急ついたダンスを披露している。

下方にセッティングされたカメラを見下ろしながら、腰をゆっくりとくねらせるセクシーなダンスに、ファンからは「最高かっこいい」「全身Verも見たい」「ケイくんのダンスほんとかっこいい」「あぁメロい…」「セクシーなKくん大好き」「全てが完璧」「下からアングルなのになんでこんなに盛れてるの？」「引きで見たい！笑」「セクシーK待ってました」「まじでカッコよすぎる」など、様々な反響が寄せられている。

■&TEAMが『CDTVライブ！ライブ！春の大感謝祭2026』に出演

なお&TEAMは、3月8日に神奈川県・Kアリーナ横浜で行われた『CDTVライブ！ライブ！春の大感謝祭2026』に出演。公式Xでは、メンバー9人の集合ショットが公開されている。