派手じゃないけど「映えるトップス」シンプルで合わせやすい「さまになるデザイン」







重ね着が増える季節でも、難しいことは考えたくないから。新調したいのは、レイヤードに頼らずともさまになるトップス。１着で十分な存在感を放つアイテムが見つかる、選びの視点をご紹介。







ポイントは「表情のある無地」

単色の無地でも単調に見せないためには、動きの出やすいシルエット選びが近道。陰影がわかりやすい表面感やしなやかさにも着目。







色はシックにあたたかな起毛感

ブラウンスエードシャツブラウス／RIM.ARK（バロックジャパンリミテッド） スエード特有の濃淡と陰影が出ることで、のっぺりと見えがちな色みにも奥行きが誕生。首元で抜け感を出せるオープンカラーは、重厚な色と素材でもすっきり着られ使いやすい。







たっぷりフォルムのネックウォーマーつき

グレーネックウォーマーセットニット／COGTHEBIGSMOKE（DEUXIEME CLASSE 青山店） スヌードとワイドニットのセット。ドルマンのようなスリーブにゆったりとした身ごろはスウェット感覚で過ごせる軽やかな着心地。前後差のある着丈で、使いやすい色で主役になれるシルエット。







スカーフを巻いたような凝ったデザイン

ブラウンスカーフニット／ZARA（ザラ カスタマーサービス） ラップ風になった前身ごろの右肩側がスカーフのように長く、背面にたらして着るユニークなニット。濃ブラウンで落ち着かせながら、バッグスタイルまでも着飾れる。デザインにひとクセあってもミニマルな見た目かつジャストめ丈で、意外ととり入れやすい。







